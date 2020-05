El estado de Puebla ya rebasó los 2 mil personas enfermas confirmadas de Covid-19, a 75 días desde que llegó la pandemia el 10 de marzo, un promedio de alrededor 28 diarios, de los que se han recuperado el 62%.

En la rueda de prensa, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que las autoridades estatales a partir del 1 de junio, podrán tomar decisiones más estrictas de las medidas, pero no quitar una medida federal indicada en el semáforo nacional

Según las últimas estadísticas presentadas por la Secretaría de Salud federal, la entidad poblana se mantiene en el séptimo sitio nacional por el número de casos.

Hasta el reporte del 24 de mayo se han registrado 2 mil 82 personas contagiadas por coronavirus de la que deriva la enfermedad Covid-19, de las que se han recuperado mil 293 o el 62 por ciento, pero han fallecido 257 pacientes.

En Puebla capital se han registrado mil 227 de los 2 mil 82 casos de toda la entidad, lo que representa el 58 por ciento del total de personas con coronavirus confirmadas.

Cabe decir que en Puebla, como en todo México, un caso se confirma oficialmente solo cuando la persona ya presenta síntomas o está enfermo y acude a los centros hospitalarios aunque no quede internado.

Por lo tanto, el estado sube al quinto lugar nacional en casos activos, con 547 enfermos en estos momentos y sigue en el octavo en el país por muertes, al registrar 257 o 6 más en un día.

Asimismo tiene la entidad el 60 por ciento de disposición de camas en general y 69% de camas para pacientes con estado de salud crítico, con ventilador.

“Las autoridades estatales, que son por ley autoridades sanitarias, tendrán que tomar decisiones de como instrumentar las disposiciones federales (…) podrán poner restricciones adicionales, pero no disminuir las restricciones federales”, explicó.

Por lo tanto volvió a enfatizar que a partir del próximo lunes 1 de junio al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia, serán las autoridades o gobiernos de los estados, los que determinen o decidan sobre las disposiciones locales.

Respecto a las cifras que no concuerdan con algunos estados del país, como Puebla, donde el número de muertos reportados por la federación es menor al estatal, el director nacional de Epidemiología, José Luis Alomía, afirmó que no se cambian datos de forma deliberada, si no puede haber errores.

“Puede haber errores, pero no de manera deliberada, no entramos y cambiamos los datos a voluntad de una notificación de una unidad médica, es la misma unidad con password y clave estatal, los que pueden realizar los cambios en los datos”, afirmó.

Panorama Nacional

El número de muertos por coronavirus o Covid-19 en México llegó siete mil 294, mientras que los casos acumulados suman 68 mil 620, según el último reporte de la Secretaría de Salud.

En las últimas 24 horas fallecieron 215 personas en todo el país y dos mil 764 casos más de contagiados de coronavirus en el último día en comparación con los reportados hasta el último informe.

En la rueda de prensa, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, indicó que del total de casos, solo 14 mil 247 se encuentran activos, mientras el 31.30% de las personas estudiadas ha resultado positivo por COVID.

En tanto, México, mantiene una tasa de letalidad de 10.77 por ciento, mientras que la letalidad mundial es 6.5 por ciento.

La Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Tabasco y Veracruz son las entidades con más casos, mientras que Campeche, Nayarit, Zacatecas, Durango y Colima son las entidades con menos casos.

A nivel nacional, 62 % de camas de hospitalización general están disponibles y 38% ocupadas. En camas con ventiladores, 66% están disponibles y 34% ocupadas.

Alomía informó que Guerrero superó a la Ciudad de México en la ocupación hospitalaria.

De las 22 mil 851 camas disponibles a nivel nacional para atender a pacientes con Covid-19, un total de 8 mil 739 se encuentran ocupadas.

De este modo el 38 por ciento de caas ya se están ocupando en el país, aunque en el caso de Guerrero las camas ocupadas llegan al 75%, mientras que en la Ciudad de México al 71 por ciento y en el Estado de México al 58%.

COVID 19 en México

24/05/2020

Confirmados 68,620

Defunciones 7,394

Confirmados Activos 14,247

Sospechosos 28,931

Negativos 121,613

23/05/2020

Confirmados 65,856

Defunciones 7,179

Confirmados Activos 14,253

Sospechosos 31,663

Negativos 118,137

Diferencias

Confirmados 2,764

Defunciones 215