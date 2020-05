El recién nombrado delegado con funciones de presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Carlos Alberto Evangelista Aniceto, respaldó las acciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, han emprendido durante la pandemia del Covid-19, particularmente en el estado, respecto al aplazamiento del regreso de las actividades de los sectores automotriz y de la construcción, dijo que “se deber privilegiar la salud”.

Entrevistado por Intolerancia Diario, el nuevo delegado con funciones de presidente señaló que el mandatario federal López Obrador se dijo respetuoso de las acciones que realicen los gobernadores, tomando en cuenta la situación de cada demarcación en relación a la pandemia; por lo que, tanto a nivel federal como estatal, dijo, se están asumiendo acciones responsables.

“El presidente dijo ser respetuoso con las entidades, aquí se pone como prioridad la salud de la gente y es el camino que nosotros tomamos, siempre priorizar a la gente, tratar de ayudar en el granito que podamos poner. Somos respetuosos, el gobernador (Miguel Barbosa) es quien al final toma las decisiones en el estado y el propio presidente de la República dijo que es respetuoso de las acciones que se tomen en los estados”, dijo.

Continúo: “Yo creo que el gobernador está priorizando la salud, la economía de las familias se ha visto afectada, pero está buscando el bien y la salud, él está tomando decisiones que son adecuadas. Voy a buscar una reunión con él para tener dialogo y acercamiento”, dijo.

El nuevo líder de Morena en la entidad dijo que además de buscar una reunión con el jefe del Poder Ejecutivo Estatal hará lo propio con el presidente del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla y con el coordinador de los diputados federales, Alejandro Carvajal Moreno, con el senador Alejandro Armenta Mier, además de los presidentes municipales, pues dijo que lo principal es privilegiar la unidad y la defensa desde el partido político a las acciones de los gobiernos emanados de la "cuarta transformación".

“Vamos a mantener una relación respetuosa es integrar a todos y mi respeto al gobernador Barbosa, al presidente y coordinación de los diputados locales que es el compañero Gabriel Biestro como el compañero Alejandro Carvajal que es quien coordina a los diputados federales y representantes populares”, dijo.

No deja a un lado la crítica

Carlos Alberto Evangelista Aniceto dijo que Morena desde su fundación se caracteriza por defender las causas de los más necesitados, de la lucha social y de la crítica cuando las cosas estén mal, por ello refirió que si bien la principal encomienda que tiene es la de defender acciones de la "cuarta transformación", no dejará la crítica cuando alguna autoridad de cualquier nivel haga las cosas mal.

Señaló que todas las autoridades emanadas de Morena deben conducirse bajo los principios de honestidad, transparencia, aticorrupción y deben privilegiar el no mentir, no robar y no traicionar, por lo que será vigilante de que las autoridades realicen acciones en beneficio de las y los ciudadanos.

“Lo principal es defender las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación sin dejar de ser críticos, pero es el apoyo y respaldo a nuestros gobiernos y no dejar de señalar los errores. Tengo la tarea de respaldar al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de todos los gobernantes emanados de Morena”, dijo.

Fortalecimiento de Morena y unidad rumbo al 2021

De cara a las elecciones del 2021, dijo que una de sus principales tareas es la buscar la unidad entre los grupos de Morena y a partir de esto fortalecer las estructuras en los 217 municipios para refrendar los espacios de elección popular.

De hecho, en el documento del acuerdo de Morena por el que se le otorga el nombramiento junto con otros 13 delegados estatales se señala que deben buscar “la unificación de la fuerza política de Morena en la entidad”.

Sobre Edgar Garmendia y Mario Bracamonte

“Con Edgar Garmendia, acabo de hablar con él y me ofreció su apoyo y respaldo, nos conocemos de muchos años. Yo en 2006 fui enlace estatal de la campaña del licenciado Andrés Manuel y entonces conozco a la mayoría de mis compañeros, soy respetuoso, buscaré a Mario (Bracamonte), buscaré al Comité y buscaré a consejeros y dialogaré con ellos, básicamente las tareas han sido enfocadas a tener una estructura y echar para adelante al partido”, dijo.

Cercano a Octavio Romero, Carlos Alberto Evangelista Aniceto fundador de Morena en Puebla dijo que tiene un gran reto que enfrentar, pues pretende que en 2021 se logre que la ciudadanía vote por las propuestas emanadas de esta partido político.

¿Quién es Carlos Alberto Evangelista Aniceto?

Originario de Felipe Ángeles, pero radicado en la Ciudad de México, Carlos Alberto Evangelista Aniceto estudió la Licenciatura en Contaduría Pública, egresado del Instituto Politécnico Nacional, ha ejercido su profesión tanto en la iniciativa privada como de forma independiente.

Es casado con la diputada federal Julieta Cristal Vences y es cercano a los morenistas Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, así como de Gabriel García, coordinador de los delegados federales en los estados.

Es fundador de Morena en Puebla, es decir, cuando se comenzó la integración de esta agrupación primero como asociación política y enseguida como partido político.

En 2006 se convirtió en el delegado estatal de la campaña de Andrés Manuel López Obrador y fue uno de los morenistas quien luchó en contra del fraude electoral. Evangelista Aniceto ha sido cercano al mandatario local y es opositor a Yeidckol Polevnsky.