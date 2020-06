Este martes los elementos de la Policía Estatal realizaron un paro de labores como medida de protesta por los bajos salarios que perciben, los horarios excesivos y las malas condiciones del seguro de vida que actualmente tienen. Además, los uniformados denunciaron la incorporación de personas foráneas –de Chiapas- que han llegado a puestos estratégicos de la PEP.

Al respecto, vía telefónica en el programa Destrozando la Noticia (#DLN), el periodista Enrique Núñez entrevistó a una servidora pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien explicó que fueron amenazados y se les dijo que podrían perder su empleo en caso de continuar con sus paros y manifestaciones: "Así es (me estoy jugando el trabajo) pero ¿qué más nos va a dar miedo si estamos en un gobierno donde no nos pagan bien".

La elemento de la Policía Estatal, denunció que dentro de la corporación han tenido que pagar por sus uniformes, trabajar 24x24 horas y perciben sueldos de 3 mil 700 pesos quincenales con deducciones, por lo cual se reduce a menos de 3 mil pesos: "Nosotros también nos compramos las botas, porque si requieres botas te las dan usadas de los compañeros que ya se jubilaron, nos mandan a un búnker donde nos dan botas usadas".

Sobre las medidas de prevención que ha requerido la corporación en el contexto de la pandemia de Covid-19, la elemento indicó que hay aproximadamente 400 policías que están en cuarentena, a quienes al inicio no se les prestó atención, por lo que cada uno tuvo que encargarse personalmente de comprar sus cubrebocas y caretas, hasta que se les dio una incapacidad de 14 días exactos.

"Hay compañeros que llevan de diez a treinta años con el mismo sueldo, hay jubilados con ese sueldo; también hay una crisis donde nos está ordenando gente que ni nos conoce de otro estado, ¿por qué no le dan la oportunidad a la gente de este estado?", exhibió la funcionaria, quien también señaló que la directora de su corporación no está titulada y que en los puestos estratégicos hay gente que ha llegado de Chiapas: "no hay mandos poblanos, todos son chiapanecos".

De acuerdo con la policía, actualmente los elementos se preparan para una fase de unificación para generar mayor presión ante el gobierno a quien le reiteran la petición de mejorar las condiciones laborales: "no vamos a parar, no se nos está valorando, cómo vas y expones tu vida con ese sueldo, hay compañeros que nos mandan hasta Izúcar de Matamoros sin pagar viáticos".

¿Mejorarán las condiciones laborales de las y los policías en Puebla?

