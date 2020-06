Quien fuera secretario de Seguridad Pública en Puebla, Facundo Rosas Rosas, presuntamente recibió dinero del narcotraficante Edgar Valdez, mejor conocido como ‘La Barbie’.

Así lo reveló la periodista Anabel Hernández, al señalar que dicho criminal era informante de la DEA y el FBI en Estados Unidos.

En el noticiero a nivel nacional de Carmen Aristegui Durante, señaló que la Barbie fue testigo de la corrupción de funcionarios del gobierno del ex presidente Felipe Calderón.

En un documento judicial de una corte federal de Estados Unidos, se confirmó que la Barbie era "una moneda de dos caras", al colaborar con la DEA que es el organismo que combate las drogas en Estados Unidos y el FBI, encargado de investigaciones federales estadounidenses.

De acuerdo con la periodista, el documento judicial obra en la Corte de Distrito Norte en Atlanta, Georgia.

Se menciona en la carta que de 2008 a 2010, la Barbie dio información sensible a la oficina de la DEA, en San Antonio y al FBI, en McAllen, ambos estados de Texas, que hace frontera con México.

Asimismo vertió datos el narcotraficante a las oficinas del FBI ubicadas en la embajada de Estados Unidos en México a través de una tercera persona.

Reveló el narcotraficante la corrupción de altos funcionarios del gobierno de México en el sexenio de Felipe Calderón; así los nexos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Los Beltrán Leyva, entre otros.

“Fue testigo que oficiales del Gobierno de Felipe Calderón entregaron al Cártel de Sinaloa y Los Beltrán Leyva la identidad, fotografía y ubicación de agentes de la DEA que trabajaban encubiertos en diversas partes del territorio mexicano, poniendo en riesgo sus vidas”, dijo.

Recordó de este modo que en noviembre del 2012, la Barbie entregó a Anabel Hernández una carta, firmada por él y en la que asegura haber entregado millonarios sobornos a diversos encargados de la seguridad en México, desde el titular Genaro García Luna.

En la lista de sobornos estaban un grupo de policías, encabezado por Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas, Armando Espinosa de Benito, Eduardo Ramón Pequeño, Edgar Eusebio Millán, Francisco Javier Garza Palacios y Gerardo Garay Cadena.

Cabe destacar que en mayo pasado en entrevista con Julio Astillero, Anabel Hernández reveló que el expresidente de México, Felipe Calderón, sí sabía sobre los nexos del ex secretario de seguridad, Genaro García Luna, con el narcotráfico y de nuevo hizo referencia de Facundo Rosas.

“Habló de que a él (Felipe Calderón) le constaba que el mismo le había dado sobornos a García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas y a todo este equipo de policías corruptos”, señaló Hernández.

La defensa

El 7 de mayo pasado, el excomisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, defendió a su ex jefe Gerardo García Luna, al señalar que las acusaciones en su contra no se han comprobado y sólo son acusaciones mediáticas. Afirmó que él está libre del tema ya que no se le ha comprobado ningún delito.

El también exsecretario de Seguridad Pública de Puebla, se lavó las manos, al señalar que García Luna ya ha sido sentenciado mediáticamente, tras su aprehensión en Estados Unidos.

Durante una videoconferencia para el programa de Facebook Gafas con Violeta, a pregunta expresa de este reportero, aseveró que en todo este tiempo no se le ha comprobado ningún delito.

“En el caso particular de mí, han dicho de todo, en Puebla han dicho de todo y la verdad es que a seis años no se ha podido probar nada”, sostuvo el funcionario estatal en el gobierno de Rafael Moreno Valle.

Facundo Rosas, laboró en la Policía Federal, bajo las órdenes de Genaro García Luna, quien fungió como secretario de Seguridad pública federal en el sexenio del Presidente Felipe Calderón.

Al hablar por primera vez de la detención de su ex jefe por el gobierno de los Estados Unidos, acusado de conspiración en el tráfico de drogas y declaraciones falsas, señaló que aún no se le sentencia juridicamente, solo mediáticamente.

“Es un buen momento para aclarar muchas cosas y sin temor eh. En México y en cualquier parte del mundo no está tipificado ni el vínculo con una persona, ni la aportación de familiar o amigo prohibido”, dijo.

García Luna, fue detenido en diciembre de 2019 en Estados Unidos, y fue señalado en el juicio de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, por un exmiembro del Cártel de Sinaloa, quien afirmó que él personalmente pagó al exsecretario 6 millones de dólares en sobornos.

“Nadie es culpable hasta que se le demuestra lo contrario (…), a la persona que señala Jorge (Genaro García Luna), pues hoy no ha sido sentenciado, no ha sido condenado, sin embargo mediáticamente ya estamos condenados todos los que tuvimos algún tipo de relación”, sostuvo.

“Por supuesto que me tocó trabajar con él (García Luna) y no voy a negar que existiera una relación, pero eso no puede ser motivo de que haya cometido un delito, peor aún, ni siquiera lo han comprobado, pero mediáticamente ya está juzgado, sentenciado y hasta uno”, dijo.

“Por supuesto a quien lleves a la cárcel, no va a hablar bien de ti, su familia tampoco va a hablar bien de ti. En el periodo que me tocó estar en la Policía federal, nada más detuvimos a 120 mil personas, no sé si son muchos o pocos, pero por lo menos la mitad no va a decir que te va a traer flores”, insistió Rosas Rosas.