Con la fuerza y explosión musical que la caracteriza, ahora toca el turno a Alejandra Guzmán para presentar su concierto vía Streaming.

La cita el sábado 11 de Julio a las 9 de la noche, donde la gente disfrutará desde casa de un gran show con una producción igual a la de sus conciertos en vivo.

Cabe recordar que el año pasado, la intérprete estaba de gira con su producción “La Guzmán Tour 2019”, con este show se presentó en Puebla el viernes 4 de octubre en el Auditorio Metropolitano.

Ahora la Reina de Corazones y del Rock and Roll en la escena nacional, se une a esta serie de conciertos Streaming, para llevar diversión y buena música a la gente.

De los boletos y zonas

Los boletos o enlaces para este concierto, se pueden adquirir en el sistema electrónico de Súper Boletos en las siguientes zonas y precios.

Boleto After Party: Acceso al meet & great, acceso al concierto y además incluye una experiencia que se dará después del concierto, donde se podrá convivir con los artistas por medio de preguntas y respuestas, anécdotas y un sorteo donde habrá llamadas sorpresa a la gente para platicar con ellos. El cupo es limitado y el costo es de 288 pesos.

Boleto Meet & Greet: Acceso al concierto, además, incluye una experiencia antes del concierto, donde se podrá ver a los artistas desde el backstage, camerinos y en pruebas finales de sonido. El cupo es limitado y el costo es de 230 pesos.



Boleto General: Es el concierto totalmente en vivo con toda la producción, como si estuvieras físicamente en el recinto. El costo es de 115 pesos.

Del show

Considerada una de las figuras más importantes de la música latina, Alejandra Guzmán, cuenta con más de tres décadas de trayectoria. Entre sus producciones discográficas de estudio están: Bye mamá (1988), Dame tu amor (1989), Eternamente bella (1990), Flor de papel (1991), Libre (1993), Enorme (1994), Cambio de piel (1996), Algo natural (1999), Soy (2001), Lipstick (2004), Indeleble (2006), Fuerza (2007), Único (2009), A + no poder (2015), Versus (Con Gloria Trevi 2017). Además también tiene discos en vivo y de grandes éxitos entre estos: Alejandra Guzmán en vivo (2003), 20 años de éxito con Moderatto (2011).

Por lo anterior en este concierto Streaming, no puede faltar un recorrido de grandes éxitos como: Eternamente bella, Mírala, míralo, Mala Hierba, Volverte a amar, Mi peor error, Día de suerte, Llama por favor, Hacer el amor con otro, La plaga, Güera, Loca, Soy así, Yo te esperaba, Rosas rojas, Un grito en la noche entre muchas otras canciones. Un concierto bien diseñado donde habrá pop, balada y rock entre otros géneros; además de que no puede faltar su último disco llamado "A más no poder", con el que regresó a los estudios de grabación luego de 6 años.