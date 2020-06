Tras un amplio análisis sobre la calendarización de la Champions League, este miércoles, la UEFA designó a Lisboa, Portugal como sede de la final de la temporada 19-20.

A diferencia de las otras ediciones, la UEFA señaló que el formato será a juego de eliminación directa en Portugal.

The #UCL quarter-finals, semi-finals and final will be played as a straight knockout tournament in Lisbon between 12 and 23 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures.



