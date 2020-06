Puebla tendrá nueva normalidad hasta que el semáforo epidemiológico cambie de color para evitar contagios de Covid-19, aprobaron los regidores por mayoría en sesión extraordinaria de la comisión de Protección Civil.

Ningún comercio, restaurantes, comercios, establecimientos o industria sin vocación de servicios esenciales podrá abrir sus puertas a los ciudadanos.

Regidores y el titular de la dependencia, Gustavo Ariza Salvatori, coincidieron en mantener las restricciones de funcionamiento de establecimientos, realizar inspecciones, mantener el confinamiento ciudadano, además de mantener la sana distancia hasta no haber otra indicación de las autoridades del gobierno federal y estatal.

Hasta el momento en Puebla la punta de contagios no desciende los establecimientos no esenciales, comercios e industrias dentro del territorio municipal no podrán comenzar su reactivación durante esta etapa de la pandemia sanitaria, sino será hasta que el semáforo cambie de color para hacer de manera paulatina la reactivación.

Durante su presentación, el titular de la Secretaría de Protección Civil, Gustavo Ariza Salvatori refrendó que en este momento no existen condiciones para implementar la nueva normalidad.

Recordó que Puebla, tiene a nivel nacional, el primer lugar de contagios por Coronavirus de todo el país y el panorama es grave en este momento.

Insistió que la permanencia de las medidas de la contingencia, se mantendrán de manera permanente respetando los acuerdos emitidos por la autoridad de la Federación y la administración estatal, acciones que siguen vigentes hasta nuevo aviso.