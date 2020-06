Ante la pandemia de coronavirus, el Ayuntamiento de San José Miahuatlán informó que será obligatorio portar cubrebocas en las calles del municipio, pues a partir de ahora será sancionado con dos horas de trabajo comunitario y en caso de reincidencia, será una multa económica que va de los 300 a los mil 500 pesos.

El alcalde, Héctor Gutiérrez Morales, dio a conocer que la medida fue aprobada la semana pasada a través de sesión de cabildo, por lo que desde este lunes 22 de junio ya se ejecuta.

El edil señaló que los elementos de la Policía Municipal hace recorridos en la cabecera municipal y en las cuatro juntas auxiliares para vigilar que se lleve a cabo la medida.

En el caso de las personas que no cuenten con cubrebocas, el Ayuntamiento reveló que donará alrededor de 2 mil para que la gente cuenta con uno y no tenga pretextos para no usarlo.