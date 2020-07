El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, exoneró a Eduardo Rivera Pérez de cualquier relación con él y con Morena, dijo que lo respeta como persona y que el vídeo difundido por el ex edil capitalino fue parte de la presión de la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, pero además tiene aspiraciones electorales rumbo a 2021.

“Se sintió presionado por su dirigente estatal, pues así son las cosas en tiempos electorales, a la dirigente del PAN le gustaría que todos fueran del estilo de ella: marginales y radicales, con Eduardo Rivera no tengo más que una relación lejana y le tengo respeto como persona, es lo que le tengo, respeto como persona, no he tenido ningún vínculo ni personal, ni político (…) Eduardo salió rápido a grabar su vídeo porque tiene aspiraciones y tiene razón así de sencillo, exonero a Eduardo Rivera de cualquier relación de Morena, que Dios lo acompañe”, dijo el jefe del Poder Ejecutivo Estatal.

En este orden, Barbosa Huerta refirió que sus afinidades políticas las encuentra en el partido de donde proviene que es Morena “no las encuentro en otros partidos como hacen algunos conejos que se sienten más cómodos en el PAN o en el PRI que en Morena. Mis afinidades políticas están en Morena, ahí están, ahí encuentro las personas a las que aprecio personalmente, con los que simpatizo, con los que bromeo y hablo de cosas de política”, dijo el mandatario local.

El pasado domingo, la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, criticó “la pasividad”, del ex alcalde de la capital, Eduardo Rivera Pérez, para desmarcarse del partido gobernante y señalo que “aquel que calla cuando se tiene la oportunidad de señalar las cosas se vuelve cómplice de estos gobiernos”.