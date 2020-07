Por mayoría, el Congreso del Estado aprobó la regulación de la propaganda electoral, misma que será aplicada para el proceso electoral 2020-2021, donde los aspirantes ya no podrán contratar anuncios en espectaculares no en el transporte público

La sesión extraordinaria se extendió por casi seis horas para abordar los dos puntos que faltaban para concretar la Reforma Electoral aprobada el pasado 15 de julio, y ahora deberá ser votada en los cabildos, donde se requiere la mitad más uno, es decir 109 municipios, para que se publique en el periódico oficial del estado.

Entre quienes votaron en contra estuvieron los diputados del Partido del Trabajo, Guadalupe Muciño Muñoz, José Juan Espinosa Torres, así como Valentín Medel, la primera luego de que fuera advertida de que sería desconocida como integrante de la bancada del PT, si respaldaba la reforma electoral.

En total fueron 26 votos a favor, cinco en contra, y la abstención de ocho legisladores, entre ellos los integrantes de la bancada del PRI.

Los legisladores aprobaron el dictamen con Minuta de Decreto que presentaron las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, la de Transportes y Movilidad y la de Asuntos Municipales, por el que se reforma la fracción IV y se adiciona la fracción IV bis del artículo 232 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

La iniciativa fue enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta para reformar el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, ahí la bancada del Partido del Trabajo y el coordinador de Movimiento Ciudadano, Carlos Morales Álvarez, votaron en contra; mientras que los diputados del PAN, PRD, Compromiso Por Puebla y la diputada de MC, Guadalupe Esquitín Lastiri, lo hicieron en abstención.

La Minuta de Decreto reforma el artículo 232, fracción IV del Código Electoral, para prohibir la fijación o pinta de publicidad de partidos políticos o candidatos en espectaculares.

Artículo 232 Fracción IV. "No podrá colgarse, fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, incluyendo si en éste se encuentran mamparas, bastidores o cualquier accesorio que se le cuelgue o fije; así como en equipamiento carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico, en la que de igual forma no se podrá contener portadas de revistas, libros, anuncios de entrevistas o de diarios, o cualquier otro elemento que contenga la imagen, nombre, símbolos, siglas o elementos que induzcan a la persona a saber que se trata de determinado candidato o candidata a un cargo de elección popular”.

Además, la incorporación de la fracción IV Bis restringe la colocación de propaganda electoral en el transporte público:

Artículo 232 Fracción IV Bis. "No podrá colgarse, fijarse, pintarse o adherirse propaganda electoral de partidos políticos y personas candidatas, incluyendo portadas de revistas, libros, anuncios de entrevistas o de diarios, o cualquier otro elemento que contenga la imagen, nombre, símbolos, siglas o elementos que induzcan a la persona a saber que se trata de determinado candidato o candidata a un cargo de elección popular, en taxis, autobuses, microbuses, camionetas de pasajeros y todo vehículo del Servicio Público de Transporte de pasajeros, el Servicio Mercantil, los Servicios Auxiliares y el Servicio Ejecutivo, así como en sus respectivas terminales, así como sitios, bases u oficinas”.

Cuestiona Acción Nacional

La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia cuestionó el interés de aprobar la reforma, al señalar que se está discutiendo la reforma al código electoral porque para el Gobierno del Estado emanado de Morena no hay prioridades más urgentes que lo electoral.

“El Gobernador no está pensando en los fallecimientos ocasionados por el coronavirus. Para el Gobernador y para Morena no es urgente solucionar el problema de falta de ventiladores para salvar vidas de los contagiados.Para este Gobierno de Morena no hay prioridad ni urgencia en atender los feminicidios de los últimos días, o la falta de presupuesto de la alerta de género, o el cierre de miles de pequeños negocios, para el Gobierno no es prioritaria la reactivación económica", dijo.

“Lo prioritario para MORENA es la elección del 2021 y lo urgente es silenciar a los otros partidos prohibiendo que puedan utilizar anuncios espectaculares para la campaña".

Responde el Verde

El diputado Juan Pablo Kuri Carballo se pronunció a favor de eliminar la publicidad política en espectaculares y en el transporte público, ya que ésta daña a la salud y al medio ambiente.

El diputado Local del Partido Verde Ecologista de México subrayó que la evolución de las estrategias de marketing y publicidad, la transformación de los medios masivos de comunicación y la competencia por vendernos ideas, productos y servicios, satura nuestra mente.

"Una sobreestimulación visual agresiva, invasiva y simultánea puede dañar la salud de las personas que habitan en el territorio donde se está produciendo el impacto ambiental".

"La contaminación visual afecta particularmente al sistema nervioso, produce estrés, dolor de cabeza, trastornos de atención y agresividad e incluso mal humor".

"Al hablar de contaminación visual, nos referimos al abuso de ciertos elementos no arquitectónicos, como carteles, anuncios publicitarios e informativos, espectaculares, grafitis, propaganda electoral, cables, antenas, postes, que alteran la estética, la imagen del paisaje tanto natural como urbano, que generan una sobreestimulación visual agresiva".

"La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 4°, señala":

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

La diputada de Morena, Tonantzin Fernández Díaz, apoyó la iniciativa del mandatario estatal al acusar que en la elección de 2018 los candidatos de Morena no tuvieron acceso a la publicidad en espectaculares por un bloqueo generado por el gobierno estatal panista.

Sostuvo que con la reforma al Código Electoral del Estado se garantizará un piso parejo para todos los candidatos.

El diputado del Partido del Trabajo, José Juan Espinosa Torres, dijo que con la prohibición de propaganda electoral se pretende evitar que la ciudadanía se entere del proceso electoral de 2021.