Este lunes por la noche el cuadro del Club Puebla visitó el Estadio Kraken de Mazatlán, Sinaloa para enfrentar al equipo Mazatlán FC (Antes Monarcas Morelia) en el cierre de la fecha 1 del Torneo Guard1anes 2020.

Un juego que prometía poco espectáculo tomando en cuenta varios factores como la corta pretemporada, el nuevo sistema de competencia y la incógnita del nivel futbolístico fueron algunos temas a considerad que se mostraron en el estadio mazatleco.

El primer gol en la historia del inmueble fue de Santiago Ormeño al minuto 14 tras una gran definición en el área.

ORMEDEUS ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ, ORMEDEUS ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ, ORMEDEUS ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 🙏



¡EL #ORMEÑISMO SIGUE MÁS VIVO QUE NUNCA! 🔥🔵 ¡LO GANA LA FRANJA, HIJOS DE SU ENFRANJADÍSIMA! pic.twitter.com/eUzFBEExyp