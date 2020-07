Con lo mejor de su música y estilo, llega a escenarios poblanos el grupo mexicano Zoé para presentar su concierto Unplugged el sábado 29 de agosto a las 9 de la noche en el Auditorio GNP Seguros.

Cabe decir que este concierto se llevaría a cabo el 18 de marzo en la misma sede pero por la pandemia de coronavirus se reprogramó.

Importante decir que las personas que compraron sus boletos para la primera fecha, estos son totalmente válidos para la reprogramación, además no es necesario cambiarlos por la nueva fecha.

De su trayectoria

Zoé creadores de éxitos como Nada, Love, Soñé, Labios rotos, Veneno entre otros, son una banda mexicana con el estilo único líderados por León Larregui, (voz y guitarra), además de Sergio Acosta (guitarra), Jesús Báez (teclados), Ángel Mosqueda (bajo) y Rodrigo Guardiola (batería).

La agrupación se formó en 1995, en sus inicios a pesar de distinguirse por su peculiar estilo, la influencia de bandas como The Stone Roses, The Charlatans y The Cure, estaba presente en sus canciones.

Ahora con su propio estilo psicodélico y alternativo, son uno de los grupos más representativos de la escena musical en nuestro país y fuera de este, consentidos de las nuevas generaciones, dejando claro desde su salida, que eran un grupo de rock diferente, así lo han demostrado tanto en sus espectáculos, canciones y producciones musicales.

Respecto a sus álbumes de estudio encontramos: Zoé (2001), Rocanlover (2003), Memo Rex y el Corazón atómico de la vía láctea (2006), Reptilectric (2008), Prográmaton (2013), Aztlán (2018) y Sonidos de Karmática Resonancia (2020). Más EP´S como The Room y Colaboraciones España, así como DVD, Álbumes en vivo y Compilaciones de grandes éxitos.

Del show

Se espera que la agrupación haga un recorrido musical por sus diferentes producciones musicales donde escucharemos canciones como: Venus, Azul, No hay mal que dure cien años, Al final, Hielo, Luci, Nada, Love, Soñé, Labios rotos, Veneno entre otras; así como lo más reciente de su nuevo material titulado “Sonidos de Karmática Resonancia” cuyo primer sencillo se llamó “SKR”.

Un concierto lleno de clásicos éxitos de más de 20 años de carrera de Zoé, ganadores del Grammy al Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo durante la 61 entrega de los premios que se llevó a cabo en Los Ángeles, California.