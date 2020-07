Fueron cuatro votos contra uno, con los que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó el proyecto propuesto por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que pretendía obligar al Congreso de Veracruz a modificar su Código Penal local, para despenalizar la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia.

"La promoción del derecho a poder abortar sin ser reprimida de ninguna manera, debe ser un derecho que se debe legitimar y validar en México, porque todas las mujeres deben tener ese derecho como última instancia, no como una promoción del aborto de una práctica común, debe ser el último recurso, pero debe la mujer poder ejercerlo de manera libre", aseveró Erick Becerra en la mesa de Off The Record, sobre el tema.

El proyecto, que buscaba que el Congreso local de Veracruz reformará los artículos 140, 150 y 154 del Código Penal estatal, indica que estos suponen una barrera discriminatoria al acceso a la salud para las mujeres, pues el tipo penal solo recae en ellas por sus condiciones físicas y biológicas, y la sanción funge como obstáculo para el acceso a servicios de salud seguros y con perspectiva de género.

Luis Enrique Sánchez enfatizó que parece un vicio de los gobiernos evitar discutir y legislar sobre estos temas: "es lo mismo que cuando la gente busca alcohol barato en cualquier tienda porque no está reglamentado, y luego madres, cuarenta o cincuenta muertos, es decir, México es así (...) la vida es desde que expulsa el vientre de la madre, no es un asesinato y no es pecado a que la mujer ejerza sobre su cuerpo".

Al respecto, Enrique Núñez señaló que al ser complicado contraponer las perspectivas de quienes se oponen y quienes apoyan la despenalización del aborto, es necesario situarnos en la realidad social: "cuando te sitúas en la realidad social te vas a dar cuenta que con legislación o sin ella, los abortos se van a seguir practicando y por eso es que es tan importante legislar, más allá de estar o no de acuerdo, no porque no se apruebe implica que cambie la decisión de una mujer".

Tan solo en 2016 se documentó que a más de 400 niñas se les negó el aborto por violación en Veracruz, según datos de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD); en ese mismo año, luego de que se presentara una iniciativa para reformar el artículo 4o constitucional en defensa de la vida desde el momento de la concepción, lo que desató que la mayoría de personal de salud se promoviera como objetor de conciencia.

"Démosles condiciones, como sucedió en la Ciudad de México, donde disminuyó el número de mujeres muertas por irse a practicar abortos, cada quien tiene derecho a conceptualizar la vida, pero que exista una legislación que las ampare quienes terminan abogando o votando una ley en contra, o en este caso los ministros una resolución de un proyecto (...) hablamos del bien jurídicamente protegido, podemos hablar de dos, pero en este caso es el de la vida que ya existe, el de la mujer", explicó Núñez.

Cabe destacar que el aborto en México solo está permitido en las 12 primeras semanas en Ciudad de México y Oaxaca, pero se considera legal mientras ocurra en ese mismo periodo en todo el país en caso de que la mujer haya sido violada.

¿Cuántas vidas de mujeres están en peligro mientras se siga penalizando el aborto?

Así lo platicamos esta noche en la mesa #OffTheRecord