Siguiendo con los eventos streaming, la primera actriz Susana Alexander presenta su espectáculo en línea “Madre solo hay una y como yo ninguna”, espectáculo familiar que se podrá ver este sábado 8 de agosto a las 6 de la tarde.

Por primera vez la actriz hará un espectáculo en este formato presentando un show unipersonal emotivo y divertido para llevar un momento inolvidable hasta la comodidad de la casa.

Del espectáculo

Luego de que los teatros cerraran sus puertas debido a la pandemia de coronavirus, la actriz se vio en la necesidad de suspender sus actividades, pero decidió reinventarse como muchos y llevar al streaming algunos de sus espectáculos.

En conferencia de prensa en línea habló de esto: “El espectáculo ya se grabó, fue lo más profesional que se pudiera imaginar. Llegaron dos camarógrafos, la chica del sonido, tenía mi micrófono, pusieron en el estudio un telón y yo hice mi trabajo”.

Añadió: “Hagan de cuenta que estaba en Bellas Artes. Ellos me dieron mi conteo, me arranqué y me seguí. No hay ninguna diferencia en hacerlo en línea que si hubiera ido yo a Monterrey o un teatro. Habrá gente que le importe, habrá gente que quiera verme, que le interese este espectáculo, habrá gente que me quiera hacer el favor de honrarme con su presencia”.

“Madre solo hay una, y como yo ninguna”, es un espectáculo de una hora y 10 minutos, tendrá la lectura de una selección de más de 15 textos dedicados a la Madre, donde la primera actriz leerá cuentos, fragmentos de monólogos, poesía y más de una variedad de autores como el francés Albert Cohen con El libro de mi madre de donde destaco la bella frase: Amor de mi madre nunca más”.

La primera actriz dijo que este espectáculo tiene muchos años haciéndolo en vivo, y ahora espera contar con la presencia del público: “Yo lo único que pido es que la gente me haga el milagro de su presencia, aunque sea así, en línea, nosotros los actores trabajamos para el público”.

Un show íntimo donde Alexander hace suspirar a sus espectadores, quienes permanecen atentos a cada una de las palabras y gesticulaciones de la actriz, pero también les arranca fuertes carcajadas con sus ocurrencias y comentarios.

Del sentir de la actriz

La primera actriz como muchos otros artistas, ha tenido que acoplarse a la nueva normalidad debido a la pandemia que se vive, acostumbrada a ver a su público y trabajar para este, por primera vez hará un espectáculo streaming: “Los actores como muchos otros artistas trabajamos con público y entendemos que ahora no podemos estar cerca de ellos, pero si la gente así nos brinda su presencia, lo seguiré haciendo en línea, de hecho aprender a usar más la tecnología en esta pandemia fue un reto para mi como para otras personas”.

Resaltó que en estos momentos difíciles, la única desesperación para ella y para muchos es no tener ingresos: “Estoy viviendo de mis ahorros pero ya se me están acabando, tenemos ahora que trabajar así porque esto aún va a durar mucho tiempo, los artistas estamos consientes que no tenemos espacios y que seremos los últimos en entrar a laborar ya que no somos indispensables”.

Por último dijo que tiene su canal en YouTube: Susana Alexander el rincón de la cana al aire, donde además de leer, da recetas de cocina, enseña a sus perros, habla de plantas e interactúa con la gente, por lo que invita a las personas a conectarse al canal para que de esta manera se interactúe y se compartan experiencias.