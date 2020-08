Para todos los que gustan de la buena programación en casa, este mes, Amazon Prime Video, llega con estrenos de nuevas series, así como también las clásicas en todas sus temporadas; además variedad de películas para toda la familia para que los miembros de Amazon, puedan ver al instante o descarguen para ver sin conexión a internet.

De la programación

Presentando sus 8 temporadas, se disfrutará de “24”. Jack Bauer busca acabar con los complots terroristas y salvar a la nación, así se verán intentos de asesinato presidenciales, detonaciones de armas de destrucción masiva, bioterrorismo, ataques cibernéticos, conspiraciones y más. Risas al por mayor en el estreno de “True Story Avec”, en donde un grupo de comediantes YouTubers se encuentran con celebridades con el objetivo de compartir anécdotas increíbles.

“Bandish Bandits” es la historia de la cantante clásica india Radhe y la estrella del pop Tamanna, a pesar de sus personalidades contrastantes, los dos emprendieron un viaje de autodescubrimiento. Suspenso y más en “Arkansas”. Kyle y Swin viven a las órdenes de un capo del narcotráfico con sede en Arkansas llamado Frog, a quien nunca han conocido. Pero cuando un acuerdo sale terriblemente mal, las consecuencias son mortales. Dirigida por Clark Duke en su debut como director, protagonizada por Liam Hemsworth, Duke, Michael Kenneth Williams, Vivica A. John Malkovich y Vince Vaughn, basada en la novela Arkansas de John Brandon.

Las mejores pláticas y confrontaciones en la mesa llegan en “Pan y Circo” con Diego Luna. Se testigo de los menús de algunos de los mejores chefs de México, que acompañarán una charla amena entre expertos y diferentes personalidades, moderada por el actor. Cada capítulo cubrirá un tema de suma importancia para el país y para el mundo entero. En total 7 episodios de una hora. Otra opción es “Stumptown” serie basada en los cómics del mismo nombre, de Greg Rucka, Matthew Southworth y Justin Greenwood, adaptada para la televisión por el escritor y productor Jason Richman. Una veterana de la Marina ingeniosa se convierte en investigadora privada para resolver problemas en los que la policía no puede involucrarse, al mismo tiempo lucha por sobrevivir y cuidar a su hermano con síndrome de Down.

Llega la divertida historia de “Boyz in the Wood”. Cuatros adolescentes tienen la oportunidad de cambiar sus vidas al completar el viaje del Premio Duque de Edimburgo a través de sierra de Escocia. Una historia histérica y desenfrenada que lleva al público a un viaje divertido. “Casi Leyendas”, es la historia de tres amigos separados que se ven obligados a reunirse en con banda de rock que en su juventud estaba a punto de ser famosa, pero por razones misteriosas, nunca tuvieron éxito. Les espera un doble desafío ser la banda que siempre soñaron y de paso, intentar solucionar sus catastróficas vidas.

“Dos más dos” es otra opción para divertirse, la serie atrevida es una comedia dramática argentina, donde Diego y Emilia forman un feliz matrimonio en el que pronto se les abrirá un mundo de posibilidades frente a ellos. Gracias a unos amigos conocen el movimiento 'swinger', o más conocido como el intercambio de parejas, que les enseñará un tipo de fiestas donde las personas no piensan en sus relaciones actuales sino con quién les gustaría estar en ese momento. Vive la pasión con “El Futbol o Yo”, trata sobre como la pasión de Pedro por el fútbol sobrepasa la de la mayoría de los mortales es un adicto total al fútbol, una pasión que está arruinando su vida matrimonial y trabajo. Otra opción es “Gilda” la vida íntima y poco conocida de Miriam Alejandra Bianchi, quien se convirtió en ídolo de la canción popular argentina bajo el nombre artístico de Gilda.

“Hilo Rojo” es una leyenda china que cuenta que un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca romper. Utilizando esta leyenda oriental como premisa narrativa se presenta la historia de 2 personas que se enamoran al instante al conocerse en un avión. Sin embargo, tras el flechazo y sentir que son el uno para el otro, la suerte hace que se separen. “Me casé con un boludo” comedia romántica donde una actriz desconocida se enamora de un actor famoso. Después de casarse, se da cuenta de que se ha enamorado de un personaje que interpreta su esposo. Dirigida por Juan Taratuto-

Misterio y suspenso en “Los que aman”. El Dr. Huberman llega a la sección de hoteles de Bosque de Mar en busca de una soledad deliciosa y fructífera. Poco se imagina que pronto se verá involucrado en las complejas relaciones que han estado tejiendo los habitantes del hotel. “Los 80” es la serie que muestra los acontecimientos de esa época que han marcado la historia de Chile, contados por una familia típica chilena.

El 14 de agosto se verá “Dark Waters”. Un abogado corporativo comienza una demanda ambiental contra una empresa química que expone una larga historia de contaminación. El caso conecta las muertes y enfermedades con la empresa de fabricación de productos químicos de una de las empresas más grandes a nivel mundial. En el proceso arriesga su futuro, su trabajo y hasta su propia familia. La película está basada en el artículo del periódico The New York Times de 2016 "The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare". Este mes llaga la popular serie “Malcom in the Middle”, que aborda los divertidos problemas y situaciones de una familia en la que Malcolm, uno de los hijos, parece ser el único sensato.

El 16 se verá “Backseat Driver”, un banquero se convierte en el blanco de la furia de su chofer. El 20 de agosto llega la polémica “Kim Kardashian West: The Justice Project”, documental de dos horas que sigue a Kim mientras usa su plataforma pública masiva para abogar por la reforma de la justicia penal en Estados Unidos. En junio de 2018, Kim usó su influencia global para ayudar a convencer a la Casa Blanca de otorgar clemencia a Alice Marie Johnson, una bisabuela que cumple una condena de cadena perpetua de más de 25 años. Al día siguiente se verá “My Chemical Hearts” una historia de amor que no es como todas. La producción Amazon Original está basada en la novela del mismo nombre, Krystal Sutherland y protagonizada por Lili Reinhart y Austin Abrams.

El 27 disfruta de una película con acción con “My Spy”. Un duro agente de la CIA, se encuentra a merced de una niña de 9 años, cuando es asignado a una operación encubierto para vigilar a su familia. El 28 se verá “Pacto de Fuga”, basada en una historia real que aconteció en 1990, en donde 49 prisioneros políticos intentan escapar a través de un túnel que llevó 18 meses cavar. Este caso se conoció como “Operación Éxito” y buscaba liberar a presos políticos que llegaron ahí durante la dictadura de Pinochet, por atentados en contra del dictador. Dirige David Albala. Al día siguiente se estrena “The Meg”, un grupo de científicos se topan con el depredador marino más grande que haya existido sobre la Tierra: el Megalodón. Jason Statham tendrá una lucha implacable en contra de un depredador que no había visto la superficie en millones de años. El día 31 llega “Sons of Soil: Jaipur Pink Panthers”, documental basado en el equipo de Kabaddi, un deporte de contacto, originario de la India y poco conocido fuera de la región. Por último “All or Nothing: Tottenham Hotspurs S1”, la serie de documentales deportivos de Amazon Prime Video, está de regreso con el equipo de la Premiere League Tottenham Hotspur con la temporada 2019-2020.