Unos limones y chiles toreados pusieron en el ojo del huracán al chef Enrique Olvera, dueño del famoso restaurante mexicano "Pujol", después de que en una columna publicada en el medio Reforma, criticara a comensales que solicitan como acompañamiento alimentos que no son parte de su cocina de autor.

En su columna titulada 'No sabes quién soy' señaló a los clientes que pedían chiles toreados para “el fettuccini, que cuidadosamente salteábamos à la minute en una cremosa salsa de langosta perfumada con un poco de jerez fino”, y aquellos que piden limón para cualquier platillo, entre ellos un omakase en una barra de sushi.

"Si yo voy y pido y me ponen el plato del autor y digo: 'oiga tendrá un limón', y me sí lo tengo, pero me lo niegan... a ver yo no te dije cómo lo prepararás, ya lo hiciste, ya me lo pusiste aquí en la mesa, lo voy a pagar, ahora yo le quiero poner limón (...) vas y chingas a tu madre, ¿por qué no me vas a permitir si ya me lo trajiste?", aseveró Enrique Núñez, durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN).

La premisa con la que justificó Olvera su crítica a los comensales, se basa en que es responsabilidad del chef negarse a estas peticiones para mantener la reputación del restaurante, ante ello, Gerardo "Yuca" Sánchez alegó que en el caso de la cocina de autor, aunque el cliente esté en la libertad de pedir y comer lo que quiera, sin embargo "el restaurante también está en la libertad de decir 'aquí no damos limones'.

"Es como si llegas a Madrid y pides un Vegas Sicilia Único y pides una Coca-Cola, 'oiga no señor si le va usted a echar Coca-Cola no se la traigo', a ti te vale madre lo que vaya a hacer con mi pinche vino, que cuesta carísimo sí, pero yo lo estoy pagando a ti te vale madre lo que hago (...) no agarraría un Reserva de Familia de Cuervo, por ejemplo, para hacerle un charro negro o una paloma", refirió Núñez.

Tras la publicación de su columna, el chef fue duramente criticado en redes sociales, a través de memes y tuits donde lo tacharon de “nefasto”, “clasista” y “pretencioso”; además, tuvo señalamientos de recrear platillos mexicanos de manera "incorrecta", como una tlayuda de alcachofas que promociona su restaurante de solo dos centímetros de diámetro.

¿Y tú le pondrías limón a tu sushi?

