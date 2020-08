Al menos 300 denuncias contra 88 escuelas, registró el Congreso del Estado por el cobro de cuotas condicionadas a la inscripción de los alumnos, denunció el diputado local Gabriel Biestro Medinilla.

"Alguien le tiene que informar que no es la función, no es una oficina gestora la del Congreso del Estado, él dice que ha contactado a los directores de las escuelas, de entrada quienes cobran las cuotas de las escuelas no son los directores, son las mesas directivas de los padres de familia, entonces si eres el director de la escuela y te habla el presidente del Congreso le tomas la llamada, pero ellos no cobran cuotas", contrapuso Enrique Núñez durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN).

De acuerdo con el diputado, condicionar la prestación del servicio al pago de cuotas en las escuelas va en detrimento de lo establecido en el artículo 12 fracción cuarta de la Ley de Educación, recientemente aprobada; sin embargo el periodista Enrique Núñez señaló que el legislador ignora ciertos factores sobre su ley:

"Creo que tendrían ellos, en el Presupuesto de Egresos que trabajar para destinar alguna partida, así como sacan partidas para dar uniformes gratis y zapatos, también que destinen una partida para todos los servicios que no da el gobierno a las escuelas", refirió respecto a los gastos que las instituciones deben solventar por cuenta propia.

Asimismo, aseveró que aunque las cuotas no deben cobrarse, la realidad que viven las escuelas del estado impide que la educación sea completamente gratuita: "en lugar de pelearse con los directores porque cobran la cuota, con los que tendría que pelearse es con sus compañeros diputados para disputar una partida y que desde finanzas se pagara la luz, el teléfono, el agua y los servicios generales que provoca una comunidad estudiantil", explicó.

Biestro Medinilla anunció que le dará seguimiento a cada una de las quejas, en tanto que Melitón Lozano, secretario de Educación Pública, estipuló que ninguna escuela puede negar el acceso a los servicios educativos por no haber pagado la cuota de inscripción.

¿Se debe pagar cuota escolar aun teniendo clases en línea?

