El nombre del ex senador y hoy gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, no aparece en la lista de personas que fueron legisladores y que, entre 2013 y 2014, presuntamente recibieron sobornos para la aprobación de la Reforma Energética, por parte del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Ricardo Lozoya Austin, quien a su vez “seguía instrucciones” del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Así consta en el documento que se filtró a periodistas y del que se han venido conociendo fragmentos, de la supuesta denuncia que el ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto realizó ante la Fiscalía General de la República (FGR), del que este medio tiene copia.

En el texto en formato PDF, escaneado del original, en 63 páginas se hace una relatoría de fechas, lugares y personas a las que se entregó dinero.

Lleva un sello de recibido del “C. Fiscal General de la República” e ilegible se ve a mano un garabato que especifica la hora en que fue entregado.

Va dirigido al fiscal Alejandro Gertz Manero y al final lleva la firma de Emilio Ricardo Lozoya Austin.

Relata sobornos entregados dese 2012, pero destaca el aparatado que tiene que ver con la operación de la Reforma Energética, en donde especifica Lozoya, en ese documento, en la página 20:

“También se entregó dinero en efectivo a los siguientes senadores de oposición: Ernesto Cordero Arroyo (senador), Ricardo Anaya Cortés (diputado federal), Francisco Domínguez Servién (senador) -y hoy gobernador de Querétaro-, Jorge Luis Lavalle Maury (senador), Salvador Vega Casillas (senador), Francisco Javier García Cabeza de Vaca (senador) -y hoy gobernador de Tamaulipas”.

Todos del Partido Acción Nacional (PAN).

Las coincidencias

El largo documento tiene la fecha del 11 de agosto, el mismo día en que en un video el fiscal Alejandro Gertz Manero dio a conocer que el ex director general de Pemex presentó una denuncia de hechos contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Estado, Luis Videgaray, por el caso Odebretch.

La única referencia a Miguel Barbosa está en la página 32, en se aborda el tema del favor del cambio de adscripción del hermano, que trabajaba en Pemex, del entonces senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que supuestamente ocurrió en agosto de 2014.

Luego, en el mismo párrafo, se dice que se encontraron en un viaje internacional de trabajo, en marzo de 2015, cuando el presidente Peña Nieto realizó una visita de Estado a Inglaterra y fue acompañado por representantes de los Poderes de la Unión.

El documento que ahora está en manos de cientos de reporteros y editores de medios del país, de acuerdo con varias fuentes, es el mismo que, en su momento, tuvieron en sus manos los periodistas Raymundo Riva Palacio Neri y Ciro Gómez Leyva, y en el que, a diferencia de lo que ellos reportaron, no hay referencias de sobornos para Barbosa.