Tras la humillante eliminación del FC Barcelona a manos del Bayer Múnich en la UEFA Champions League, la noticia sobre el futuro de Lionel Messi dentro del club catalán ha sido una constante.

Por si no le faltaran problemas a la directiva culé, este martes, el medio argentino TyC Sports dio a conocer que el capitán y emblema del Fútbol Club Barcelona ha expresado su deseo de salir del equipo de sus amores.

De acuerdo con el reporte de Marca, el jugador argentino, de 33 años, ha mandado un burofax (trámite exprés similar al fax) al club de Catalunya en el que señala su deseo de ejecutar la cláusula que dispone en su contrato por la que puede abandonar unilateralmente el club al término de cada temporada.

El medio español señaló que en un principio, dicha cláusula finalizaba el 9 de junio, pero ante la pandemia de coronavirus, le da la posibilidad de de ocupar dicho recurso legal para quedar libre si así lo desea.

Actualmente, quien desee tener los servicios del capitán de la Selección Argentina deberá desembolsar 700 millones de euros, cifra que tiene su clausula de recisión, pero, si el futbolista juega o se queda en la plantilla el próximo año, será jugador libre a partir del 1 de julio de 2021.

Medios españoles reportaron la semana pasada que tras sostener una conversación con el nuevo técnico del club español, Ronald Koeman, supuestamente, el argentino señaló que "se veía más fuera que dentro del próximo proyecto del FC Barcelona".

Hoy es un día muy triste para el barcelonismo. Leo Messi anuncia que no quiere seguir en el Barcelona. Tras 29 años y 17 en la plantilla profesional, el jugador más grande de la Historia, se quiere ir.Y Bartomeu se queda . El presidente que no ha sabido retenerle no puede seguir