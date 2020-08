El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró esta mañana que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no investiga, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), las cuentas bancarias de los señalados en la denuncia de Emilio 'L', ex director general de Pemex, por presuntos actos de corrupción.

Durante su conferencia matutina en las instalaciones del XI Región Militar, Torreón, Coahuila, López Obrador se dijo confiado en que la investigación de este caso no tarde mucho.

“Es la denuncia que presentó el señor Emilio 'L' y no he hecho ninguna solicitud al ejecutivo en este caso a la oficina de investigación financiera. Creo que es el momento del proceso, esperemos que no tarde mucho, que sea justicia pronta y expedita”.

En ese sentido, AMLO consideró que la investigación sobre este caso debe hacerse sin ninguna filia como una especie de venganza, sin fabricar delitos, pruebas y con rectitud.

Dentro de ese tema, el titular del Ejecutivo federal fue cuestionado sobre si están investigando las cuentas de el excanciller Luis Videgaray y de otros implicados en la denuncia de hechos de Emilio 'L'.

“Es un asunto que le corresponde a la Fiscalía General de la República, y ellos están haciendo la investigación, están llevando a cabo todo el proceso que exige la ley, seguramente los implicados que son como 70 personas van a ser llamados a declarar y son los jueces los que van a determinar y a llevar a cabo lo que corresponde“.