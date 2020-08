El grito de Independencia de la noche e 15 de septiembre será presencial pero no habrá verbena popular, informó el gobernador Miguel Barbosa.

En su acostumbrada rueda de prensa por videoconferencia, explicó que está en curso el proceso de definición sobre el número de personas que estarán presentes en el zócalo de la Ciudad de Puebla.

Ante la pandemia de Covid-19, enfermedad producto del SARS-CoV-2, en la entidad poblana se mantiene el foco naranja alto por el número de contagios, con medidas restrictivas.

En las últimas 24 horas se registraron 195 nuevos casos positivos y 21 nuevos decesos en toda la entidad según datos de la Secretaría de Salud estatal.

En este panorama, el gobernador confirmó que los restaurantes ya pueden abrir en su interior, con un esquema de sana distancia entre los comensales y una capacidad del 33 por ciento.

Tendrán que hacerlo además con el esquema de sana distancia entre los comensales y la capacidad señalada, por lo que en caso de que no respeten dicha norma serán cerrados por tres horas, como ya se ha hecho con otros establecimientos.

Cabe recordar que en mayo pasado, el ejecutivo estatal emitió un decreto para establecer que los restaurantes ofrezcan comida para llevar o a domicilio, para evitar la propagación del coronavirus.

Hace 20 días, los restaurantes y cafeterías continuaban con servicio a los hogares y se amplió a establecimientos, terrazas, patios y mesas al aire libre con aforo del 33 por ciento, de lunes a sábado, en un horario máximo de servicio a las 21:00 horas.

Barbosa Huerta detalló que las reglas son las mismas, si hay una inspección, y el restaurante tiene más del cupo, éste será clausurado por el tiempo indicado ya que no hay multa.

Asimismo, confirmó que durante toda la pandemia por Covid-19 en la sala Juárez de Casa Aguayo recibiendo a ciudadanos, porque nunca se aisló, pero si colocó señalética para que se respetara la sana distancia.

Dijo por lo tanto, que es fundamental pensar que todos los días se tiene que vencer al coronavirus.

“Se tiene que recuperar la vida idónea que tuvimos haber tenido, de un mundo en donde no hubo virus de SARS-CoV-2; donde no hubo tanta muerte, donde no hubo tanta crisis económica, donde no se generó mayor pobreza. Todo esto que se generó”.

Las revisiones

En lo que va de la pandemia, en todo el estado de Puebla se han visitado mil 769 establecimientos para verificar que cumplan con los decretos establecidos por el estado, informó la Secretaría de Gobenación.

De las revisiones, 116 negocios han sido clausuras pero 77 ya han tenido retiro de sello para regresar a sus actividades económicas, informó la Secretaría de Gobernación.

En tanto, la Secretaría de Economía informó que, a partir de este miércoles, los restaurantes podrán ofrecer servicio en un tercio de las mesas interiores.

Lo establecimientos deben cumplir puntualmente con las 10 “Reglas de Oro” y sumándose al “Pacto Comunitario”, con el fin de evitar contagios de COVID-19.

Además deberán tener su QR de la Aplicación del Código de Reapertura por parte de la Coordinación General de Protección Civil Estatal.

El proceso para lograrlo es a través de la página http://proteccioncivil.puebla.gob.mx/, mientras que, para ofertar menús seguros puede consultarse la aplicación en http://se.puebla.gob.mx/reactivacion/ .

Se debe implementar protocolos para el retiro de cubreboca de los clientes en la mesa, como otorgar al cliente una bolsa de papel para su resguardo y tener música en bajo volumen para evitar que las personas suban el tono de voz y se liberen gotas de saliva en la mesa.

Asimismo, contar con sanitización cada 45 minutos de forma manual en mesas, superficies y pisos para garantizar la salud de clientes y colaboradores, y restringir la posibilidad de fumar en las mesas, ya que esta acción está catalogada como de alto riesgo de contagio.

Debe garantizarse la sana distancia en todas las áreas y en todos los procesos, cumplir puntualmente con las 10 “Reglas de Oro”, establecer horarios escalonados para procurar la movilidad de los trabajadores y los clientes, así como contar con el equipo de protección personal.