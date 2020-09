Aunque los hospitales de Puebla, se mantienen con baja ocupación de casos covid-19, el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta, alertó que “la pandemia no se ha vencido”, por lo que no hay que confiarse y seguir las medidas sanitarias.

Justamente este fin de semana se dio la noticia que el presidente de Congreso, Gabriel Biestro Medinilla y cuatro jugadores del equipo de futbol Puebla FC, dieron positivo al coronavirus SARS-CoV-2 que produce a enfermedad covid-19.

En la víspera el gobernador de Puebla, Barbosa Huerta, señaló que se están haciendo revisiones en las cifras de contagios de covid-19 por resultados falsos.

De este modo, informó que pidió a laboratorios privados abstenerse de hacer pruebas chinas para detectar al coronavirus SARS-CoV-2, que produce covid-19 y sólo hacer los test seguros, para no errar.

“Pueden dar falsos positivos o falsos negativos, estamos cuidando mucho a los hospitales del uso de esas pruebas”, dijo el mandatario.

Al mismo tiempo, el mandatario negó que haya dos contagios diarios de presos en los Centros de Reinserción Social (Cereso) de Puebla, incluso, no hay casos nuevos desde hace un mes.

“No hemos vencido al covid, que nadie crea que hemos vencido al covid, estamos en un color naranja (….), no cantemos victoria; incluso, cuando haya vacuna digamos que se acabó la sana distancia, no, nos abrasamos y besamos, no. Esta enfermedad en el comportamiento humano va a ser de cambios”, dijo

Asimismo, adelantó que una vez que pase la pandemia se va a quedar la infraestructura que se colocó para hacerle frente ya que se tendrán que seguir atendiendo pacientes con el mal.

“Los centros penitenciarios son de alta aglomeración, una estrategia única en el país que funcionó, no se va a desmontar hasta que no haya condiciones”.



Números en Puebla

El último reporte de contagios en Puebla, se han registrado 147 personas más confirmadas a covis-19, con lo que se llegaron a 30 mil 81 casos acumulados desde que llegó la pandemia al estado.

De este modo, hay mil 24 casos activos en este momento en 76 municipios de Puebla, 591 de ellos hospitalizados, 142 muy graves con ventilación asistida.

Del total de hospitalizados en todo Puebla, 219 pacientes están internados en nosocomios del sector salud estatal, 56 de ellos muy graves intubados a respiradores mecánicos.

Además, ya se han registrado en total 3 mil 821 defunciones, 14 de ellas en las últimas 72 horas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene 211 pacientes, 49 con ventilación mecánica; el ISSSTE 34 internados y cuatro intubados; ISSSTEP tiene 50 pacientes, 11 con ventilación artificial.

En el Hospital Universitario hay siete pacientes, tres con respiradores mecánicos; el Hospital Militar Regional 12 casos con 11 intubados y en hospitales privados 58 internados y 8 con ventilación asistida.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, se informó que el Hospital General de Cholula está a un 44%; el de Huejotzingo al 53% y el de Traumatología y Ortopedia al 54%.

En lo que respecta a los Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESA), el del Cholula apenas está a un 10 por ciento de ocupación; San Aparicio al 30 por ciento y Sanctorum con un 20 por ciento de camas ocupadas para pacientes con covid-19.

El Hospital del Niño Poblano (HNP) tiene un 35 por ciento de camas ocupadas; el de Zacatlán al 33 por ciento y en Teziutlán con 55 por ciento. En el hospital de Izúcar de Matamoros, la ocupación llegó al 24 por ciento; Acatlán al 17 y Tehuacán al 38 por ciento.

El secretario de Gobernación, David Méndez, aseveró que desde hace un mes no se registran aumento de contagios entre internos de las cárceles poblanas sin defunciones.

Se están tratando solo a 31 contagiados, todos hombres, ninguno de gravedad, dijo.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta estimó que para finales de año Puebla podría pasar a color verde en el semáforo epidemiológico covid-19.

Explicó que en este momento se está enfrentando una enorme crisis de salud por la pandemia, “pero la estamos venciendo”.

Desde su perspectiva, en este mes se cambiará de color naranja a amarillo en el semáforo epidemiológico.

A finales de año, consideró, la entidad estará en color verde. Aunque, dijo, esto dependerá del comportamiento social y la disciplina de los ciudadanos.

Recordó que está pandemia lamentablemente dejó varias pérdidas humanas, pero -dijo- esperemos que llegue pronto la vacuna o el tratamiento.



Puebla FC

Según el último reporte, cuatro jugadores del equipo de fútbol Puebla, dieron positivo así como dos miembros del staff del club.

En un comunicado, informó el Puebla Futbol Club que en cumplimiento con el Protocolo de Sanidad de la Liga MX, se sometieron a las pruebas de covid-19 antes del juego de la Jornada 8 del torneo Guardianes 2020 con Pumas de la UNAM.

Dichos exámenes arrojaron seis resultados positivos, presentándose cuatro en jugadores y dos en miembros del staff del primer equipo.

Cabe mencionar que estos casos se encuentran en aislamiento y bajo observación médica para su total recuperación.

El Club Puebla reitera el compromiso de seguir las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del virus.