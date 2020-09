"México Libre busca participar, abrir espacios de participación y formación a todos aquellos que están preocupados por lo que estamos viviendo y quieren ser parte por la toma de decisiones y nos encontramos con esta sorpresa", sostuvo Myriam Arabián Couttolenc, responsable en Puebla de la agrupación.

Tras la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) de negarles el registro como partido político y durante una entrevista en el programa Destrozando la Noticia (#DLN), el periodista Enrique Núñez cuestionó a Arabián Couttolenc, sobre si consideraron la decisión del Instituto como algo "directo y personal" en contra de Felipe Calderón.

"Yo quisiera pensar que no (fue una venganza). No tengo ninguna razón para pensar que así sea, naturalmente vemos de parte del presidente actual, un odio y saña en contra todo lo que sea de apellido Calderón", respondió la representante, al tiempo que señaló al presidente de misoginia en contra de Margarita Zavala pues aunque es la que funda la agrupación política, "la ignora absoluta y totalmente".

Asimismo, Arabián Couttolenc puntualizó que en el caso de Puebla la elección extraordinaria celebrada en 2019, significó un atraso para arrancar con las asambleas distritales que se requerían como requisito para la conformación de México Libre: "tienes que tener las 233 asambleas, más 230 mil ciudadanos afiliados que digan yo quiero fundar una nueva opción política".

Otra opción al PAN

-¿Están conscientes de que en caso que la resolución del Tribunal sea favorable, quizá ustedes terminen perjudicando al PAN y beneficiando a Morena?

-México Libre representa otra opción al PAN, México Libre es de centro, humanista y si bien van a decir 'le vas a quitar los votos', no los votos se los quitaron ellos (los propios panistas) con problemas internos.

-¿Qué tan convencidos están de no terminar siendo de esos partidos que buscan alianzas para subsistir y hacerse de prerrogativas?

-La prueba de fuego es la primera elección, porque ahí si no tienes el 3 por ciento desapareces automáticamente lo cual se me hace bastante lógico (...) del lado humanista o centro no hay nadie, en la derecha está el PAN, pues nosotros estamos ocupando ese lugar.

-¿Qué pasa si no?, ¿qué sigue?

-Estamos haciendo un plan B porque tampoco somos ingenuos, por lo menos yo y todos los demás estamos convencidos de seguir dando la lucha (...) encontraremos el camino, hay otros caminos y seguiremos luchando.

¿Logrará México Libre hacerse del registro en el TEPJF o ya se dijo la última palabra?

