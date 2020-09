El gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que Puebla capital y en la zona conurbada se corre riesgo de un rebrote de Covid-19, pues es aquí en donde se concentra el 73 por ciento de la incidencia de la enfermedad, por este motivo exhortó a la sociedad a no relajar las medidas sanitarias.

En conferencia de prensa, el mandatario poblano dijo que sólo del fin de semana se acumularon 377 nuevos contagiados y 21 fallecimientos, con estas cifras “vamos sorteando la curva”, aunque dijo que se deben mantener las medidas sanitarias para prevenir la enfermedad.

“No vamos a confiarnos, vean los rebrotes que están sucediendo en otros países, en Europa, Asia Estados Unidos, rebrotes muy preocupantes para el mundo, España, Francia Reino Unido en todos lados, por qué razón, porque su sociedad relajó y comenzó actuar sin las previsiones correspondientes, eso es lo único, en tanto no tengamos la vacuna, no tengamos los tratamientos y yo creo que inclusive teniendo la vacuna y teniendo el tratamiento vamos a tener un periodo no menor con este cuidado de las prevenciones en las relaciones sociales para poder alejar esta enfermedad de nuestra vida”, dijo el mandatario poblano.

De los más de 26 mil pacientes recuperados, en Puebla solo se tiene el registro de una persona con reinfección, incluso, el secretario de salud, José Antonio Martínez García refirió que el caso puede ser analizado a nivel nacional, por este motivo, el gobernador reiteró que las medidas sanitarias deben mantenerse.

“En tanto no tengamos vacuna tratamiento e incluso teniéndola vamos a tener que seguir por un periodo no menor con ese cuidado prevenciones en relaciones sociales para poder alejar esta enfermedad de nuestra vida”, dijo.

En la víspera de los festejos patrios, el mandatario local convocó al comportamiento social con el objetivo de evitar un número mayor de contagios.