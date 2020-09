El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, se pronunció en contra de la eliminación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) en el presupuesto 2021, pues esto afectaría a 16 municipios los que dejarían de recibir 179 millones 695 mil pesos que hasta este año fueron destinados para acciones de seguridad pública, de acuerdo a la Ley de Ingresos de este 2020 y al Diario Oficial de la Federación.

“Yo estoy en contra de todas la eliminación o no aparición en este momento en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de partidas relacionadas con seguridad pública, no debe ser así, no debe ser así, de hecho el aporte que nos hace la federación para temas de seguridad pública es muy reducido, muy reducido como para eliminar estas partidas que llegan a municipios y que tienen ciertas partidas, pues afecta más”, dijo el jefe del Poder Ejecutivo Estatal.

En conferencia de prensa, el mandatario local dijo que de por sí el presupuesto que envía la federación para acciones de seguridad es muy reducido, por lo que este es un tema de relevancia, porque afecta a los municipios.

Y es que, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto que planteó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que ya es analizado en la Cámara de Diputados este recorte afectará a 16 demarcaciones, las que tienen índices delictivos elevados, pues se elimina este dinero para el estado, para el siguiente ejercicio fiscal.

El estado de Puebla recibirá 179 millones 695 mil pesos de la federación como parte del Fortaseg, durante este 2020, el dinero se va a 16 municipios y son ocupados para el fortalecimiento y acciones en materia de seguridad pública, pero este programa se elimina para el siguiente año.

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación, las demarcaciones que hasta este año son beneficiadas son Amozoc, Atlixco, Cuautlancingo, Huauchinango, Chignahuapan, Huejotzingo, Puebla, San Andrés Cholula, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Tecamachalco, Tepeaca, Teziutlán y Zacatlán.

Se trata de un convenio firmado entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el estado de Puebla y los municipios mencionados, por lo el cual se establece la transferirá 179 millones 695 mil pesos, de este total, a esta cantidad se suma el 20 por ciento que deben poner los municipios para tener un total de 215 millones 634 mil pesos.

Las acciones que se dejarán de hacer

El dinero destinado por la federación, hasta este año se entrega en dos partes; en tanto que los Ayuntamientos tendrán que dar el reporte de las acciones que han realizado con los recursos transferidos para este ejercicio fiscal. El municipio de Puebla es el más beneficiado en este 2020 al recibir 52 millones 905 mil pesos.

Este programa que se elimina para el siguiente año afectará; por ejemplo, a Tehuacán, una demarcación con alta incidencia delictiva, a la que este año se le envían 18 millones 41 mil pesos; mientras que otro ejemplo es Izúcar de Matamoros la que recibe 15 millones 792 mil pesos.

El dinero que hasta este año se envió al estado es destinado para la evaluación de control de confianza de los elementos policiacos, capacitación en materia de derechos humanos e igualdad de género, homologación y mejora de condiciones laborales de los policías, equipamiento, infraestructura y prevención del delito.

Cabe recordar que, la reducción del presupuesto en 5.9 por ciento que significa 2 mil 310 millones de pesos, para que Puebla reciba solo 84 mil 144.6 millones de pesos afecta convenios y fondos federales.