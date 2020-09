Una profesora de la Universidad Juárez del Estado de Durango fue separada de sus labores después de que se hiciera público un video en el que arremete contra un alumno que no tenía prendida su cámara, mientras impartía clases en línea.

En el registro se puede escuchar a Sara Marisa, docente de la asignatura “Introducción a la psicología”, gritando a los alumnos que no aparecían en pantalla y amenazándolos con colocarles falta y darlos de baja.



Sin embargo, perdió los estribos cuando un joven, que no era visible en la sesión, dijo que el problema podría ser la conexión a internet de la maestra: “Ubícate niño, apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta”.



Más tarde, Sara Marisa se disculpó a través de redes sociales ante su “manera inadecuada y agresiva” de dirigirse a sus alumnos y reconoció que esta nueva modalidad de aprendizaje le ha producido estrés.

La institución emitió un comunicado donde indicó que las actitudes de la docente son contrarias a los valores universitarios y se iniciarán las investigaciones correspondientes. Asimismo, se recordó “la necesidad de ser muy cuidadosos y flexibles, respetando a cada alumno y su situación geográfica, económica y familiar”.