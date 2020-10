El gobierno municipal de Puebla aún no hace la entrega del Plan Ejecutivo de obra que intenta realizar en el Centro Histórico de Puebla ante la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo sustentable y Ordenamiento Territorial, pues mandaron "solo unos planitos”, que son inválidos para la otorgación de los permisos, sentenció el gobernador, Miguel Barbosa.

No obstante, insistió a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) entregue los permisos y un estudio en relación a este proyecto que se ejecutará, pues a pesar de la petición que por escrito envió el mandatario para conocer el proyecto, esta dependencia no ha dado respuesta al Gobierno Estatal.

“No ha tramitado el Ayuntamiento de Puebla los permisos ante la Secretaría de Medio Ambiente necesarios, no hay proyecto ejecutivo, le sigo pidiendo al INAH como se lo pedí por escrito se lo voy a pedir nuevamente que nos mande el proyecto ejecutivo, ellos que ya opinaron autorizando la obra que nos manden el proyecto ejecutivo, mandaron algunos planitos, pero lo que necesita el Gobierno del Estado y la Secretaría de Medio Ambiente es el proyecto ejecutivo”, señaló.

El mandatario local pidió a las autoridades municipales que cumplan con la ley, la que marca que se deben tener permisos ambientales ante el Gobierno del Estado, los cuales solo se otorgan bajo un análisis del impacto que generarían los proyectos en relación al medio ambiente.

En otro punto, el gobernador también llamó a las autoridades municipales a “no mentir”, pues la anulación de la publicación del acuerdo del Cabildo de Puebla por el cual se reasignan 500 millones de pesos fue debido a que incumplieron con la entrega de anexos, los que contienen todo el detalle del destino del dinero.

“Al Periódico Oficial llegó este acuerdo expedido de reasignación de recursos, pero sin anexos, no se publicó y se le requirió la entrega de anexos y así estuvo por un lapso sin entregar anexos, ya entregaron y este viernes se publica porque ya tiene condiciones legales para ser publicado, no como lo que se decía que había errores administrativos, no, que se deje de mentir, que se deje de mentir. No estaba publicado porque no tenía los anexos correspondientes pero ya escuche una declaración que omitieron la declaración por errores administrativos por favor que se deje de mentir”, dijo el mandatario local.

Los 500 millones de pesos, según la alcaldesa Claudia Rivera, servirán para la reactivación económica en el municipio y para las obras en el Centro Histórico, anunció que ha causado la molestia del comercio formal y de autoridades locales.