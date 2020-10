El presidente del comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Zaldívar Benavides, presentó un contra informe sobre el estado que hay en la capital del estado, e indicó que se trata de dos años perdidos, además cuestionó la falta de transparencia por parte de las autoridades capitalinas.

En conferencia de prensa afuera del Palacio Municipal, Zaldívar Benavides, expuso que se han cumplido dos años del inicio de administración municipal de Morena encabezada por Claudia Rivera y la conclusión es que son dos años perdidos.

#Ahora 💡 Con bajos resultados en el municipio @JesusZaldivarB, dirigente municipal del PAN tacha de "perdidos" los dos años de la actual administración 🧐



— Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) October 11, 2020

Dijo que prometieron austeridad y no lo han cumplido, la presidenta dijo que no tendría escoltas y las mantiene, afirmo tajantemente que se reduciría el sueldo a la mitad y no lo hizo, alegando y poniendo como pretexto una argucia legal.

Advirtió que ofrecieron combate frontal a la corrupción y lo que se ha visto, lamentablemente, es todo lo contrario ya que se han detonado escándalos mayúsculos como el desvío de recursos en las despensas del DIF, que supuestamente eran para ayudar a los afectados por la crisis sanitaria o las recientes denuncias en el área de desarrollo urbano, el desastre de los ambulantes que tienen en lamentables condiciones al centro histórico y un largo etc.

Comentó que algo verdaderamente vergonzoso, es el primer lugar en percepción de inseguridad que tienen los habitantes de nuestro municipio que dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana recientemente.

Asimismo expresó que la inversión en obra pública ha sido mínima, no se ve pavimentación de calles, inversión en espacios educativos, drenajes, alumbrado Público, entre otros, e indicó “Todo esto y muchas omisiones más, reflejan un sospechoso subejercicio de más de 1000 millones de pesos que hemos denunciamos recientemente".