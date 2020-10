El nuevo monitoreo de video-vigilancia en San Andrés Cholula, se estrenó con la aprehensión de unos presuntos ladrones e automóviles, quienes fueron ubicados desde el municipio de Puebla.

Con una inversión superior a los 42 millones de pesos, operan más de 300 cámaras de seguridad de alta definición por distintos puntos del municipio sanandreseño.

En la inauguración, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, aseveró que se han disminuido hasta en un 30 por ciento los índices delictivos en todo el municipio.

De este modo, señaló que se demuestra que el trabajo del ayuntamiento está enfocado a mejorar la seguridad, aunque hubo gente que denostó el proyecto.

Flanqueada por su equipo de trabajo y en presencia de los elementos de la Secretaría de Seguridad municipal, se demostró como las nuevas cámaras pueden captar hasta el más mínimo detalle, desde un rostro, hasta una placa de circulación.

Mayor seguridad

En entrevista posterior al evento la alcaldesa sanandreseña, Karina Pérez Popoca, hizo nuevamente un llamado a no desaparecer el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

Indicó que con estos recursos se logró adquirir las cámaras de seguridad para reforzar la estrategia contra la delincuencia, lo que ha estado rindiendo frutos. Durante su discurso, aseveró que el proyecto fue denostado mediáticamente, pero finalmente se demostró que no hubo ninguna irregularidad o tráfico de influencias con la empresa proveedora.

Detalló que ahora diversos puntos estratégicos del municipio están cubiertos bajo la vigilancia de seguridad, incluyendo barrios populares y juntas auxiliares.

“Esta inversión de más de 42 millones de pesos los que a lo largo de estos días se ha pretendido denostar, aquí está y es parte de los procesos en los cambios de la Secretaría de Seguridad Pública”, dijo.

Reconoció que abatir los índices delictivos no es una tarea fácil, sobre todo por la mala imagen que tienen algunos elementos con el estigma de corrupción e impunidad.

De esta manera invitó a la ciudadanía a denunciar a los malos elementos que siguen cayendo en actos de corrupción o abusos de autoridad, para hacer valer los derechos.

Dijo que ahora con la inauguración del C2, se reforzará la vigilancia, tácticas y estrategias en materia de seguridad, para reconocer el apoyo de regidores para aprobar dicha inversión.

Señaló que la semana pasada hubo diversos robos de autopartes, lo que fue utilizado para denostar mediáticamente el trabajo que hace la Secretaría de Seguridad.

Sin embargo, indicó que no hay reportes fatales de pérdidas humanas a pesar de la magnitud del municipio.

“Si solo se reportan robo de autopartes, quiere decir que los índices van bajando, son cuestiones que tenemos que atender o que va a permitir el sistema de monitoreo, para cerrar el sistema de vigilancia”, aseveró.

Mencionó que las videocámaras van complementadas con las aplicaciones en los teléfonos celulares y alarmas vecinales.

Indicó que los equipos tienen tres años de garantía, lo que servirá ara futuras administraciones .

La transa

Asimismo la alcaldesa Karina Pérez Popoca, reveló que en las pasadas administraciones municipales había comités de vigilancia vecinales hechizos, los que solo cumplían el requisito.

“Se daba de alta a un comité y hoy que llegamos la administración, cuando buscamos a los más de 300 comités no se tenían como tal y únicamente un 40 por ciento era verídico”, dijo.

Asimismo mencionó que con los comités de alarmas vecinales, reportaron que se les había cobrado hasta 7 mil pesos por la instalación de ese sistema de monitoreo.

“Aquí está el trabajo de un gobierno emanado de la cuarta transformación, el de no robar, no mentir y no traicionar”, aseveró al insistir que aunque se haya denostado el trabajo, es falso.

La aprehensión

La directora del Centro Estratégico de Seguridad y Emergencia de San Andrés Cholula, Joseline Salazar, indicó que se han podido identificar algunos robos en proceso, para orientar a o elementos operativos para cerrar calles donde vayan a pasar los delincuentes.

Incluso el fin de semana, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Andrés Cholula, aseguró a Leonardo “N” por robo de vehículo.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:00 horas del domingo 11 de octubre, cuando la SSPTM de San Andrés recibió una solicitud de apoyo por parte la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla capital, para llevar a cabo la detención de un masculino por robo de vehículo.

Este robo registrado en la zona de las Ánimas, en el municipio de Puebla, derivó en la persecución del sospechoso sobre la carretera Federal a Atlixco.

Tras la persecución, elementos de San Andrés Cholula realizaron la detención del sujeto en el km 7.5 de la Federal a Atlixco, donde fue asegurado a bordo de la unidad Tsuru color rojo con placas XW264A, motivo por el cual fue trasladado al Complejo de Metropolitano de Seguridad y Justicia C5, para ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.