La diputada local, Rocío García Olmedo, quien presentó hace más de un año la iniciativa para despenalizar el aborto en Puebla, respondió al comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) referente al tema, e indicó que los pecados no pueden convertirse en leyes, y además pidió la oportunidad de que los legisladores puedan trabajar con la iglesia para combatir los temas de pedarastía que se dan por parte de sacerdotes.

En entrevista, donde abordó lo referente a su segundo informe de labores como diputada local, al ser cuestionada el documento de la CEM, señaló que va a respetar los comentarios de la Arquidiócesis, e indicó, "soy una mujer católica, pero cada quien en su espacio. Este país en su constitución, está marcado que somos un estado laico, como comentario se respeta, pero eso no quiere decir que los diputados conviertan los pecados en leyes, o al revés.”

Además precisó “no se puede partir de ahí ese análisis, y me parece que eso está más que rebasado, y esperaría que pronto los mismos obispos que firmaron el documento, presentaran una declaración en el sentido de cómo le pueden hacer los legisladores para que no se sigan presentando cuestiones de pedarastía entre los sacerdotes, y sería bueno que se les dejara participar en ese asunto.”

García Olmedo insistió que la Iglesia católica puede emitir una opinión sobre la despenalización del aborto o la legalización del matrimonio igualitario así como la adopción pero debe abstenerse se vulnerar el estado laico enviando documentos al Congreso.

Respecto a la posibilidad de que la iniciativa sea aprobada durante la presente legislatura, señaló que lo que viene es un año electoral y es posible que el grupo mayoritario de MORENA lo deje fuera.

Lamentó que a los derechos de las mujeres se les quiera ver como un costo político, lo cual es una visión retrasada, además que en año electoral hay temas que los partidos políticos no se atreven a tocar, y uno de ellos es el aborto.

Expresó que posiblemente si se toma en cuenta la iniciativa que presentara la diputada por MORENA, Estafanía Rodríguez Sandoval, también para despenalizar el aborto, se pudiera llega a aprobar.

El informe

En su informe, la diputada local Rocío García Olmedo destacó su participación en el 100% de las sesiones de pleno, tanto de forma presencial como virtual, así como a la totalidad de las sesiones de comisiones y comités.

“Tres años son pocos y el tiempo pasa rápido, por eso no he faltado a una sola sesión. Tampoco llego a pasar lista y me voy. Soy la legisladora que ha acudido al 100% de las sesiones; participo, analizo cada punto a tratar y me mantengo en ellas de principio a fin”, mencionó.

García Olmedo precisó además que durante el segundo año de ejercicio legislativo presentó ante el pleno 34 iniciativas y 4 puntos de acuerdo, colocándola como la más productiva de la actual legislatura, dentro de las y los diputados de oposición donde, por diferencias políticas con el grupo dominante, muchas de las iniciativas quedan a la espera de su dictaminación.

Desde su estudio personal donde rindió su informe, debido a las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19, la legisladora habló sobre la pérdida de confianza de la sociedad hacia la clase política.

“Cuando platico con la gente, descubro un desánimo y hartazgo muy marcado entorno a la clase política, la del pasado y la del presente. Una clase política perversa, ignorante y cretina. Ya no hay colores que se desmarquen de esta percepción. La corrupción sigue imperando en aquellos quienes juraron no ser iguales. Se toman decisiones a favor de los grupos políticos y no a favor dela población; se olvidan de las promesas asumidas en campaña”.

Como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Rocío García Olmedo señaló que durante el segundo año de ejercicio legal, presentó 4 puntos de acuerdo y 47 iniciativas que han sido turnadas a dicha comisión para su análisis y dictaminación, de las cuales 25 han sido aprobadas, 2 han sido declaradas improcedentes y 15 están pendientes por dictaminar, sesionando en 12 ocasiones, tal como lo marca el reglamento interior del Poder Legislativo.

Destacó la aprobación de las reformas que permiten la “Paridad en Todo”, con lo cual se asegura que toda la estructura gubernamental esté conformada, tanto vertical como horizontalmente, por mujeres y hombres en una proporción de 50-50.

También resaltó la legislación en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género para que se reconozca y sancione este delito.

De igual forma abordó la eliminación de elementos subjetivos para clarificar cuándo se comete el delito de feminicidio, al tiempo de homologar los criterios con los demás estados del país.