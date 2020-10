Luego de que esta madrugada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) diera a conocer la negativa del registro como partido político a México Libre, el ex presidente de México y líder de la organización, Felipe Calderón aseguró que “avanza el autoritarismo y “se consumó la arbitrariedad”.

En su cuenta oficial de Twitter, el ex titular del Ejecutivo aseguró que los partidos afines al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sí obtuvieron su registro, mientras que el suyo no fue posible por cosas 'absurdas'.

Se consumó la arbitrariedad: Los partidos afines a @lopezobrador_: @RSPorgMX, Encuentro social y Fuerza Social obtuvieron su registro. A la única voz opositora, verdaderamente Ciudadana, @MexLibre_ se le negó de la manera más absurda. Avanza autoritarismo. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) October 15, 2020

En ese sentido, el TEPJF también avaló el registro del Partido Encuentro Solidario, organización que se detectó la participación de líderes de iglesias evangélicas.

De acuerdo con Animal Político, México Libre, organización fundada por la ex primera dama y el ex presidente de México Margarita Zavala y Felipe Calderón, no obtuvo el registro como partido político por utilizar la aplicación Clip para recabar donaciones por más de 1 millón de pesos.

“La Unidad Técnica de Fiscalización determinó que los comprobantes expedidos por la plataforma Clip no contienen los nombres de los aportantes y/o las cuentas bancarias o tarjetas de donde provienen los recursos, por lo que no era posible identificar a los aportantes”.

Por su lado, Margarita Zavala reclamó que era injusta e incongruente la decisión del máximo tribunal y catalogó el hecho como un “golpe a la democracia” y a las libertades.