Los policías Oscar Uriel y Pablo Emmanuel, de 21 y 22 de edad, fueron puestos en libertad después de los hechos ocurridos el pasado jueves 15 de octubre, cuando en cumplimiento de su deber detuvieron a un presunto asaltante en la colonia Universidades.

"Lo policías nunca debieron haber sido detenidos, no tenían por qué haberlos detenido cuando es más que evidente que no tienen nada que ver en un homicidio culposo como se les acusó (...) se ve clarísimo como ellos tratan de ayudar al señor", enfatizó Enrique Núñez durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN).

La Juez de Control, por otro lado, calificó como legal el aseguramiento del presunto delincuente detenido por los policías municipales e impuso medidas cautelares mientras sigue su curso el proceso. Además, el gobierno municipal reconoció en el Tribunal Superior de Justicia de Puebla la imparcialidad demostrada durante el desahogo de las audiencias.

"He leído que el Ministerio Público se portó muy prepotente y se negó a recibir un serie de pruebas, es decir, se fue encima de ellos. Por otro lado, este chavito asaltó a una mujer, de cierta manera provocó la muerte de su abuelo y con 2,500 pesos ya está en la calle", señaló Gerardo "Yuca" Sánchez.

Este domingo, compañeros de los policías municipales se manifestaron frente a la Casa de Justicia de Puebla y la Fiscalía General del Estado para pedir la liberación de sus compañero al circular un video de cámaras de seguridad de la calle que demostraba la presunta inocencia de los efectivos en el deceso de la persona de la tercera edad.

"Entiendo el reclamo de los policías que decían: '¿cómo le hacemos para actuar?, si cada vez que actué yo me pueden meter al bote por una cosa que yo no hice, mejor nado de muertito, la señora embarazada me dice, me hago menso, no lo encontré' y entonces así no nos protegen; sí hay policías que caen en excesos, pero hay que encontrar el equilibrio para que todo funcione bien", indicó "Yuca" Sánchez.

¿Por qué se protegen más los derechos humanos de los delincuentes que de los policías?

¡Así destrozamos la noticia esta noche en DLN!