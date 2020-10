Una niña de 13 años que estaba desaparecida desde el pasado 15 de octubre, fue hallada la mañana de este lunes, asesinada, mutilada y desollada del rostro y de la cabeza en la barranca Coxtlapa, a unos 400 metros de donde tenía su domicilio, en la colonia Candelaria, en la periferia de la ciudad de Tixtla.

El cuerpo de Ayelin Iczae lo encontraron sus familiares alrededor de las 9:00 de la mañana.

Un reporte ministerial indica que la niña al parecer fue asesinada a golpes en otro lugar y la madrugada de este lunes fue arrojada en el punto donde fue encontrada.

El cuerpo no tenía una pierna ni las manos, además de que no tenía tejido blando ni en la cara ni en el cráneo y no presentaba impactos de bala.

Luego del hallazgo, elementos policiacos acordonaron y resguardaron un amplio perímetro.

Binomios canófilos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar la búsqueda de indicios para dar con el paradero de el o los responsables, mientras peritos se encargaron de realizar las diligencias correspondientes.

Los familiares de la menor exigieron que les entregaran el cuerpo en ese momento y que no fuera trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), por lo que en el camino a la barranca, para impedir la salida de las autoridades ministeriales atravesaron una camioneta marca Nissan tipo Estaquitas, blanca con franjas doradas que llevaba colgada en la estructura metálica de la caja una lona donde pedían en al apoyo para localizar a la menor y que utilizaron desde el 15 de octubre que desapareció.

Luego, a la casa de la niña, llegó la alcaldesa Erika Alcaraz Sosa, quien conversó con la mamá de la menor, Flora Marcelo Rojas y posteriormente se comunicó por teléfono con el fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila, quien se comprometió a agilizar la investigación para dar con el paradero de los responsables del asesinato, pero pidió que dejaran trasladar el cuerpo al Semefo, porque era fundamental que le realizaran la necropsia.

La mamá aceptó que el cuerpo fuera trasladado al Semefo, donde después de las 6:00 de la tarde finalizó la necropsia, la que arrojó que la causa de su muerte fue por traumatismo craneoencefálico muy severo, agrega el reporte ministerial.

Sobre la mutilación de la pierna y las manos, así como de la falta de la totalidad del tejido blando en la cara y el cráneo, continuaban examinando qué fue lo que lo causó, si los asesinos usaron algún arma blanca o fue la fauna silvestre.

Los familiares y una brigada de diversas autoridades, realizaron la búsqueda desde el viernes pasado y apenas el domingo habían pasado por la barranca de Coaxtlapa, pero no habían encontrado el cuerpo, mismo que fue hallado hasta este lunes, por lo que se especuló que haya sido arrojado en ese lugar durante la madrugada.

Según el reporte policiaco, la madre de la niña había señalado como presunta responsable de la desaparición a una vecina, una agente de la Dirección de la Policía Municipal de Tixtla, de nombre Sandra Isis.

Sandra Isis y la mamá de la niña, tenían problemas desde hace dos años y la agente la habría amenazado, aunque no se dijo el por qué del conflicto.

La tarde-noche de este lunes, un grupo de feministas y estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, marcharon en esta ciudad de Tixtla y en la plaza central realizaron un mitin, donde exigieron justicia por el asesinato de Ayelin Iczae.

En un libro de metal donde se encuentran inscritas frases de Ignacio Manuel Altamirano y Vicente Guerrero Saldaña, colocaron hojas con los rostros de la niña asesinada, así como de mujeres que están reportadas como desaparecidas en Guerrero.

La niña Ayelin Iczae desapareció entre las 3:30 y 4:00 de la tarde del jueves 15 de octubre, cuando salió de su casa hacia un punto donde había quedado de verse con su mamá. Este lunes fue hallada muerta en las condiciones citadas líneas arriba.

Con información de Diario21.com.mx