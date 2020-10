El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell, señaló esta tarde que existe un principio de rebrote en México de la pandemia de coronavirus, contrario a lo mencionado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador quien aseguró que “no se puede hablar de un rebrote” en el país.

“Hacemos un llamado a la sociedad a tener presente lo que estamos diciendo: estamos con signos tempranos de un repunte, de un rebrote, de una reactivación, de un cambio en la tendencia de la epidemia de COVID-19”, dijo.

López-Gatell explicó que la contradicción de posturas se debe a que ambos tienen unas "apreciaciones sistemáticas de todos los fenómenos", pues el mandatario federal analiza el país de manera integral en ámbitos como la estabilidad económica de México.

"Rebrote es rebrote, rebrote es que la epidemia está repuntando, nada tiene que ver, cuando eres palero... como ese chiste de: '¿Ya sabías que los cocodrilos vuelan López-Gatell?, no, no mames ¿quién dijo esa pendejada?... López Obrador... vuelan pero bajito', así está este", comentó Enrique Núñez durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN).

De acuerdo con el funcionario de salud, comparando con las 12 semanas previas, los contagios de Covid-19 ya no están disminuyendo con la misma velocidad durante la última semana, no obstante, López Obrador solo consideró la posibilidad de que aumente el número de ocupación hospitalaria, pero este no se refleja en un aumento de fallecimientos.

"También podrían decir: 'sí hay focos rojos en ese tema, hay que preocuparnos, pero a la vez hay estas buenas'. Y ya podrá decir misa el señor, pero que no confunda porque al final parte del problema que vivimos con nuestra pandemia que nos pegó de peor manera que a otros, ¿por qué?, porque se manejo mal, se informó mal, se engañó a la gente y eso es lo que queremos evitar", finalizó Núñez.

¿A quién debemos hacerle caso en las estadísticas de la pandemia?

