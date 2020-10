En Puebla ya se registra un rebrote de Covid-19, por este motivo, la administración que encabeza Miguel Barbosa Huerta, emitirá nuevos decretos para la disciplina social, aunque por el momento no habrá un segundo confinamiento. De acuerdo a los números reportados este jueves se confirmaron 227 nuevos contagios sumando un total de 863 personas positivas a la enfermedad distribuidas en 66 municipios, con un acumulado de 4 mil 741 defunciones.

Ante estos números que son similares al terminar el primer semestre de este año, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, informó que este viernes realizará el anuncio de nuevas medidas para controlar la pandemia, pues recordó este virus se va a controlar cuando haya una vacuna y mientras tanto las y los ciudadanos no pueden relajar las mdidas sanitarias.

“Vamos a estar pendientes de eso, tenemos que pensar otra vez, no en asuntos de confinamiento como se dieron en los meses más complicados, pero sí de mucho más disciplina de lo que hoy tenemos. La disciplina se va relajando y luego las consecuencias ahí las tenemos, lo que podríamos advertir de esto es que no va haber una estabilidad de materia de contagios de Covid, en ningún lado del mundo, no les hablo de Puebla, no les hablo de México, del mundo, hasta que no haya vacuna y no se nos debe olvidar eso”, dijo el mandatario local.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal refirió que este viernes anunciará las medidas que se asumirán para proteger a la ciudadanía, pues recordó que Puebla capital sigue con el 64 por ciento en la incidencia de los contagios y la zona metropolitana con el 73 por ciento de la incidencia.

“No quiero reprochar a nadie del porqué de esto, no quiero hacer un asunto de tú tienes la culpa, ellos tienen la culpa, aquí vamos a ir juntos todos ante una realidad que puede presentarse adversa a enfrentarla juntos”, dijo el mandatario local.

Las cifras de hoy son similares al cerrar primer semestre del año

De acuerdo al titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, de las de 863 personas activas al Covid-19, 396 se encuentran hospitalizadas, de las que 67 utilizan ventilación mecánica asistida.

En la Red de Servicios de Salud hay hospitalizadas 110 personas; en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 135 pacientes; en el ISSSTE hay 47; en el ISSSTEP 42; en el Hospital Universitario, ocho; el Hospital Militar Regional, cinco; mientras que en los privados hay hospitales 49 personas internadas.

Ante el relajamiento de las y los ciudadanos, las autoridades de salud convocaron a que ejecuten las medidas sanitarias como la sana distancia, uso de cubre bocas, la higiene en el consumo de alimentos, el uso de gel antibacterial y salir solo a lo necesario a las calles.