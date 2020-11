Con 31 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones, el pleno del Congreso del Estado aprobó las reformas al Código Civil de Puebla con el cual se legalizan los matrimonios entre personas del mismo sexo y se termina el desacato en que se encontraba el Congreso del Estado, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional la legislación de Puebla.

Durante más de cuatro horas de discusión, donde la bancada del PAN, así como el diputado Héctor Alonso Granados presentaron sus posturas en contra los diputados, aprobaron diversas modificaciones al Código Civil del Estado de Puebla, eliminando de la ley que el matrimonio sólo puede ser entre un hombre y una mujer.

Héctor Alonso, nuevamente buscó descalificaciones y emprendió la batalla a favor de los grupos de la ultraderecha defendiendo sus discursos, señalando que con la medida se está acabando con la familia en Puebla.

En más de una ocasión, el legislador atacó a Gabriel Biestro, discriminándolo por no haber nacido en Puebla.

Mientras, la bancada de Acción Nacional mantuvo la posición de emplear otro calificativo para legalizar las uniones entre personas del mismo sexo, y no llamarlas matrimonio.

Incluso el legislador, Oswaldo Jiménez López, puso como ejemplo de la libertad de fumar o no fumar, al considerar que la medida afecta directamente a la sociedad y aseguró que no se analizó.

En contraparte, la diputada proponente Vianey García Romero, indicó que con la reforma se abre la puerta para garantizar los derechos derivados del matrimonio y de no aceptar este cambio de paradigma y de criterios, seguiríamos en contra, no solo de la constitución, sino también de las normas internacionales, que establecen que el denegar el derecho a casarse, basándose en la preferencia de las parejas, viola los derechos a la no discriminación, el respeto y la igualdad ante la ley.

Reconoció que hubo otros diputados que presentaron iniciativas para modificar la ley, entre ellas reconoció a Socorro Quezada Tiempo, cuando era diputada por el PRD, así como a su compañera Rocío García Olmedo.

Insistió en que es necesario que se garantice el derecho al matrimonio igualitario, disponiendo para tal efecto una armonización normativa conforme a lo dispuesto en la Constitución, con la finalidad de que todas las personas tengan garantizado un pleno acceso sus derechos humanos.

Se terminó el desacato

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla indicó que se terminó el desacato en que se incurrió desde el año 2015, y aclaró que se quería tener un fallo final del la corte para presentar un documento en el cual ya no hubiera la violación a los derechos humanos.