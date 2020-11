Durante la conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no habrá venganzas políticas ni persecución en el caso Odebrecht.

López Obrador señaló que luego de darse a conocer una ampliación en la denuncia de Emilio "L", ex director de Pemex, ante la Fiscalía General de la República (FGR), no se tomarán represalías luego de que el ex funcionario federal acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de utilizar esos sobornos en la campaña de 2012 para afectar la candidatura del político tabasqueño.

En la "Mañanera", AMLO explicó que desconoce la información que presentó el ex titular de Pemex y aclaró que su gobierno no está presentando denuncias contra los exmandatarios.

"Mi postura, es que no haya persecución, que no haya venganzas políticas, que se aplica la ley, con rigor, con escrúpulos, que no se fabrican delitos, y al mismo tiempo que no haya impunidad,, que se lleve a la máxima la práctica libera de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie".

López Obrador aseguró en su cumpleaños que esa situación debe darle tranquilidad a todos los ciudadanos, incluso a los implicados porque habrá justicia "sin sesgos, sin tendencias, sin consignas"

López Obrador señaló que en los procesos legales que están en curso contra los exmandatarios no se les afecte sus derechos humanos.

Finalmente, expuso que en la consulta popular todos los ciudadanos tendrán la posibilidad de opinar sobre este tema.