En el marco del 110 Aniversario de la Revolución Mexicana en la ciudad de Puebla, en la XXV Zona Militar, dos trabajadores del IMSS recibieron la Condecoración Miguel Hidalgo en grado Cruz.

Los condecorados fueron la Enfermera Auxiliar, Esperanza Cuatlayotl Cocone y el médico familiar, Adolfo Xochipiltecatl Tuxpan, adscritos a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades “San José” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esperanza Cuatlayotl enfatizó que “al recibir esta condecoración me siento muy contenta, muy feliz, me siento satisfecha por el trabajo que he hecho, y sigo haciendo hasta el día de hoy”.

“Recuerdo que a un paciente sus familiares les traían muchas cartas y nosotros solíamos leérselas, darles palabras de aliento, cuidarlo y hacer cambios posturales, por fortuna el paciente se dio de alta muy agradecido”.

Por su parte el doctor Xochipiltecatl Tuxpan, expresó que siente gran orgullo y felicidad recibir este reconocimiento por su labor que realiza día con día, reconoce y se siente muy agradecido con sus compañeros y los pacientes que lo postularon para ser merecedor de esta presea.

Mencionó que en un principio existía temor ante una enfermedad desconocida para todos, poco a poco al irse involucrando en la atención de primera línea a pacientes contagiados con COVID-19, el temor fue disminuyendo.

Comentó que “darse cuenta de que las personas que están internadas, son igual que uno, ellos requieren de tu atención, la empatía debe estar presente para poder ponerse en los zapatos de ellos y esforzarse para lograr su pronta recuperación es una de mis prioridades como médico”.

Por último, ambos comparten que en el área COVID-19 se han escrito diversas historias que los han marcado, lo más importante en lo que coinciden es cuidar con la calidad, trato digno a los pacientes como si fueran de su familia.