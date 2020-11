Para los amantes de las series y las películas, Amazon Prime Video, alista el estreno de algunas, así como también se preparan segundas partes. De esta manera el público en general, podrá disfrutar de producciones donde la comedia, drama, suspenso y más estarán presentes.

De los estrenos y segundas temporadas

Gracias al éxito de su primera temporada, se prepara ya la segunda parte de “El juego de las llaves”, donde se integran al elenco de la exitosa serie Alejandra Guzmán, Laura León, Cristian de la Fuente, Bárbara López, Michelle Rodríguez y Gustavo Egelhaaf.

La 2ª temporada de El juego de las llaves, trae de regreso a los personajes de esta historia, pero no vienen solos, se integran nuevos jugadores, para recordarnos una vez más que, todos deseamos algo y que cuando una puerta se cierra, otras se abren. Esta producción tendrá su estreno en febrero del 2021.

Recordando la primera temporada de se estrenó en agosto de 2019, la serie fue elogiada por la crítica ya que presentó una perspectiva cómica sobre la monogamia, la autorrealización y el deseo. En la primera temporada conocimos a cuatro parejas amigas entre sí, que llevaban años en sus respectivas relaciones y decidieron intercambiar parejas para luego enfrentarse al impacto de sus decisiones sobre sus relaciones y a las cómicas consecuencias.

Nombrada por GQ México como la Mejor Serie del 2019 y nominada a los premios GLAAD como Mejor Serie de Televisión en Español, El Juego de las Llaves trae de regreso a Maite Perroni, Marimar Vega, Horacio Pancheri, Humberto Busto, Hugo Catalán, Ela Velden y Fabiola Campomanes.

“Salvajes” es una apuesta fuerte de Amazon Original, ya que es la primera serie de ficción para jóvenes adultos que se estrena globalmente el viernes 11 de diciembre. Cabe decir que el primer episodio, estará por un tiempo limitado del 11 al 25 de diciembre, en las cuentas de YouTube, Instagram, Twitter y Facebook de Amazon Prime Video, sin la necesidad de tener cuenta en Prime.

La serie constará de diez episodios y se estrenará exclusivamente en Amazon Prime Video, en más de 240 territorios alrededor del mundo. Parte del drama que veremos, tiene que ver con supervivencia y parte pijamada distópica.

Lo anterior porque en “Salvajes”, se sigue a un grupo de chicas adolescentes con diferentes antecedentes que deben luchar por sobrevivir después de que un accidente aéreo las deja varadas en una isla desierta. Varadas en la isla, chocan entre sí y se unen a medida que aprenden más la una de la otra, los secretos que guardan y los traumas que todas han sobrellevado. Solo hay un giro en este emocionante drama, estas chicas no terminaron en esta isla por accidente.

La serie es protagonizada por la veterana de la industria, Rachel Griffiths, que se suma al elenco de caras conocidas como nuevas, donde encontramos a: Sophia Ali, Shannon Berry, Jenna Clause, Mia Healey, Helena Howard, Erana James, David Sullivan y Troy Winbush entre otros.

“Salvajes” es coproducida por Amazon Studios y ABC Signature, parte de Disney Television Studios. Sarah Streicher (Daredevil) creó la serie y también es la productora ejecutiva a un lado de Amy B. Harris (Sex and the City and The Carrie Diaries), Jamie Tarses (Happy Endings), y Dylan Clark (The Batman and Bird Box).

Dentro de los estrenos, ya está lista la película “Locas por el cambio”, una comedia protagonizada por Sofía Sisniega y Mariel Molino que se podrá ver a partir del 27 de este mes, exclusivamente para miembros de Amazon Prime Video en más de 240 países.

“Locas por el cambio”, es la primera película original para México, que cuenta la divertida historia de Paula (Molino), quien ha tenido una vida llena de privilegios que la han llevado a sentirse conforme, pero insatisfecha con su vida y por otra parte está Paulina (Sisniega), quien ha experimentado lo contrario y quien se siente agobiada con las responsabilidades de la vida moderna. Todo cambiará un fatídico día en el que se pondrán en los zapatos de la otra y descubrirán que no todo es lo que parece, así entre enredos y aventuras, literalmente experimentarán en cabeza propia lo que las hace tan diferentes y similares a la vez.

La película fue escrita y dirigida por Ihtzi Hurtado y cuenta además con las actuaciones de Mauricio Argüelles, Juan Pablo Gil, Itatí Cantoral, José María Torre y Alejandra Ley entre otros. Los productores son Eckehardt von Damm, Sandro Halphen y Carla Farell Benet de Corazón Films, además de Mauricio Argüelles y César Rodríguez. A ellos se unen Javier Salgado y Gustavo Mountaudon como productores ejecutivos.