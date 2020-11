Ha pasado más de un mes de la desaparición de Yafet Isaí Vernet Pérez y la angustia crece entre sus familiares, pero no hay ninguna respuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ni siquiera en la investigación se han entrevistado o buscado a amigos cercanos o desbloqueado un teléfono Iphone encontrado en su vehículo abandonado tras la desaparición.

En entrevista para Intolerancia Diario, la hermana del joven desaparecido, Isai Vernet Pérez, pidió a las autoridades realmente investigar, sobre todo luego de que es una persona sana, sin vicios y era impensable que le sucediera algo así.

Incluso, acusó que los fiscales les pidieron seis mil pesos para agilizar las investigaciones, los que obviamente no les dieron, por lo que piensan que por dicha situación se ha retrasado el caso.

Como la familia de Yafet, en Puebla hay por lo menos 2 mil 424 personas no localizadas hasta el 30 de julio de 2020, lo que ubica a la entidad entre las diez con más desapariciones de todo México.

La angustia

La desaparición de Yafet Isaí de 27 años de edad, ocurrió el 21 de octubre, la última vez que se le vio, fue gracias a un video, luego de comprar unas cervezas en el Oxxo más cercano a su casa en Lomas del Marmol.

Suponen familiares que iba a ir a alguna fiesta con sus amigos, pero al parecer ya no llegó, situación que ni siquiera han investigado las autoridades.

Su vehículo Volkswagen tipo Gol, fue encontrado tras la denuncia se desaparición de persona muy cerca de la colonia donde vive, en unos terrenos La Calera, por lo que fue llevado a un corralón.

Al ser revisada la unidad por policías ministeriales encontraron su teléfono celular Iphone, el cual hasta la fecha no han podido desbloquear para ver su contenido.

"Parece mentira que en la 10 Poniente cualquiera puede desbloquear un teléfono y la policía cibernética de la FGE no pueda, ya hasta le mandé unos tutoriales al fiscal para que lo puedan hacer", dijo Isai Vernet, en entrevista desde Alemania, donde reside.

Indicó que tienen al menos dos sospechosos, pero ni siquiera han sido interrogados por las autoridades, quienes no muestran avances en las indagatorias.

"Todo parece indicar que se fue con alguien conocido, ya que no hubo forcejeos ni huellas de violencia, pero la FGE no nos ha informado nada y seguimos esperando, aunque día a día es muy importante parece que a las autoridades no les importa", dijo.

Comentó que recientemente que se presentó la denuncia de desaparición, dos fiscales les pidieron a sus abuelos seis mil pesos, los que no fueron entregados, además de que han intentado evitar que acudan a manifestaciones.

Piden una copia cotejada del expediente original o carpeta de investigación a los familiares de las víctimas de desaparición forzada, así como informar manera cotidiana el avance de sus investigaciones mediante una mesa de trabajo justificada con una minuta de junta.

"Queremos apoyo para localizar y agilizar la búsqueda de mi hermano, hay muchas irregularidades, la primera fue que los fiscales que le hicieron la declaración a mis abuelos, ultimas personas en ver a mi hermano", dijo.

"Pidieron seis mil pesos claramente, no se dio nada de dinero, no apoyamos la corrupción y de ahí amigos de mi hermano que han ido a declarar", explicó en videoconferencia.

Indicó de este modo que la familia y amigos han tenido que hacerse cargo de algunas investigaciones, que van desde hacer preguntas a conocidos, hasta buscar los videos, de ese modo vieron las imágenes del Oxxo.

"Todo lo mandamos a la fiscalía, inclusive a la fiscal le mandé un mensaje diciéndole que entonces ellos que hacían aparte de esperar fines de semana y descansar".

"Varias cámaras de la ciudad de Puebla no sirven", dijo al señalar que ya fueron contactados por personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), gracias a que envió un correo muy largo contando a detalle toda la situación.

La familia quiere que las autoridades correspondientes agilicen las investigaciones, pues están siendo objeto de llamadas de extorsión, para exigirles dinero a cambio de información, aunque presumen que evidentemente son datos falsos.

El joven vestía rayada de color azul, pantalón de mezclilla del mismo color y como seña particular tiene una cicatriz de unos 10 centímetros en la muñeca de la mano izquierda.

Cualquier informe que sirva para su pronta localización, se agradecerá al número 221 283 8142.

Desapariciones

El estado de Puebla reportó 2 mil 424 personas desaparecidas, de enero hasta el 30 de julio de este año, lo que la ubicó en el décimo lugar nacional, de acuerdo con datos de la organización Impunidad Cero.

La organización Impunidad Cero realizó el informe Impunidad en homicidio doloso y feminicidio.

En el reporte 2020, donde se establece que el 4.3 por ciento de las personas que han sido localizadas fueron halladas sin vida, luego de que se realizaron las actividades de búsqueda, porcentaje que se ubica por debajo de la media nacional que está en 6.1 por ciento.

La organización alertó que en el estado se ha aumentado el porcentaje de personas que aparecen con vida tras la denuncia de su desaparición, con un 68.4 por ciento, en tanto que nivel nacional el 59.2 por ciento.

Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en primer lugar está Tamaulipas con 10 mil 813 casos, Jalisco con 10 mil 249, Estado de México con 7 mil 690, Veracruz con 5 mil 23, Sinaloa con 4 mil 864, Nuevo León con 4 mil 531, Chihuahua con 4 mil 182, Guerrero con 3 mil 256 y Coahuila con 3 mil 130.