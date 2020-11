A poco más de 24 horas que se dio a conocer la muerte de Diego Armando Maradona, el mundo del fútbol y principalmente, Argentina han sufrido un inmenso dolor por el adiós de su "D10S", de su ídolo, héroe y referente a nivel mundial.

La conmoción que ayer se notó en todos los programas del país sudamericano no se comparan a las inmensas muestras de cariño que ha tenido "Pelusa" desde que salieron sus restos en Tigre hacia la Casa Rosada -sede presidencial- para ser despedido con honores de Estado.

Desde la tarde del 25 de noviembre, millones de argentinos olvidaron la pandemia de coronavirus, las medidas sanitarias y todo en su alrededor para salir a despedir al campeón del mundo en México 86.

En varios sitios emblemáticos del país como en el Obelisco, los argentinos se reunieron para corear el nombre de Diego Armando Maradona.

Un tributo sencillo, pero muy sentido se dio anoche cuando todos los estadios de Argentina se iluminaron en punto de las 22:00 horas (10:00 de la noche) para despedir al Diez con imágenes emotivas.

Uno de los sitios que más resintió la partida de Maradona fue el barrio humilde de Villa Fiorito, lugar que vio nacer al "Pelusa" hace 60 años.

Allí los vecinos del barrio hicieron diversos homenajes con velas y pancartas, además de dar entrevistas para revelar la vida de Maradona en este sitio que "lleno de gloria su suelo".

Ante el gran dolor que generó entre el pueblo argentino la muerte de su ícono social y del fútbol, el presidente de Argentina Alberto Fernández, quien es un ferviente amante del fútbol, decretó tres días de duelo nacional e informó que Maradona será despedido en la Casa Rosada con honores.

Cabe destacar que Argentina no suele aplicar el Duelo Nacional; para algunos estudiosos y sociólogos, el dolor de la muerte de Diego Armando Maradona es comparable a la de Eva Perón.

El luto se vivió en las canchas de todo el mundo, por ejemplo la Conmebol anunció que el juego de la Copa Libertadores entre Boca Juniors e Inter de Porto Alegre se jugará hasta la próxima semana.

En todos los partidos de la UEFA Champions League, Europa League, Liga MX entre otros otorgaron un minuto de silencio en honor al astro argentino.

En las redes sociales, todos los fanáticos del fútbol, políticos, futbolistas y figuras del deporte lamentaron el adiós de Diego Armando Maradona.

A moment of reflection to remember the great Diego Maradona. pic.twitter.com/OUAKicEfMY