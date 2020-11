El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, ya pidió al consejero jurídico, Ricardo Velázquez Cruz que se dirija al Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia (TSJE) y al órgano de control de la Fiscalía General del Estado (FGE) para revisar el desempeño del juez que dejó en libertad a Yamil Gómez, quien atropelló y mató Juan Carlos Medel Villa, para que este homicidio culposo no quede impune.

En conferencia de prensa, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal informó que además serán investigados por posibles actos de corrupción los policías ministeriales quienes llegaron al momento del accidente ocurrido en la vía Atlixcáyotl, donde el conductor en estado de ebriedad arrolló por varios metros a Juan Carlos Medel, quien finalmente falleció.

En presencia de los padres de Juan Carlos, José Medel y Rufina Villa, el mandatario local instruyó a que se le dé seguimiento a este caso, pues ventiló que los abogados de esta familia se vendieron al presunto homicida para que quedará en libertad, pues bajo engaños les hicieron firmar un documento que otorgó el perdón.

“Yo le he pedido al consejero jurídico del Gobierno del Estado Ricardo Velázquez que se dirija al Consejo de la Judicatura para que el consejo revise el desempeño del juez que otorgó la libertad de Yamil Gómez, que revise el Consejo de la Judicatura, está a prueba el Consejo de la Judicatura. Le he pedido que se dirija al órgano de control de la FGE para que revise el desempeño de los policías ministeriales que intervinieron de los agentes del ministerio público que intervinieron en este procedimiento”, dijo.

El gobernador dijo a la familia de los afectados que hagan valer sus derechos y a todas las familias les pidió desconfiar de sus abogados, pues lamentó que, en muchas ocasiones, los litigantes “han estado convirtiendo a esa noble profesión, del ejercicio de la abogacía, en el más vil de los oficios, que llegan y crean escenarios de privilegio, a través de generosas dádivas”, dijo.

El mandatario local dijo que este caso es “emblemático”, pues se demuestra que quienes tiene mejor posición económica ejercen su influencia en las instituciones y corrompen para evadir la justicia; mientras que, quienes no tienen condiciones económicas favorables son víctimas de los abusos, incluso ejemplificó que si la víctima hubiera sido Yamil Gómez, los grupos de poder económico ya estarían elevando la voz para hacer justicia en el caso.

Piden justicia padres de Juan Carlos

En su intervención, los señores José Medel y Rufina Villa, padres de Juan Carlos exigieron justicia en este caso y afirmaron que jamás otorgaron el perdón al homicida, confiaron en el apoyo que otorgará el Gobierno del Estado, para que el conductor ebrio no evada la justicia y con cárcel pague el daño causado.

“Que no quede impune la muerte de mi hijo, ya veíamos muy difícil meter a la cárcel al sujeto, pero contamos con el apoyo de usted, de su gobierno, no es dinero, simplemente la cárcel para el sujeto que no le den derecho a seguir matando, a seguir pasando por encima de cualquiera, como usted dijo, la justicia es igual para pobres y para ricos”, dijo el padre de Juan Carlos.

“Que no quede impune la muerte de mi hijo”, fueron las palabras de la señora Rufina, quien pidió que el caso sea abierto y con ello Yamil Gómez reciba su castigo, pues en estado de ebriedad manejo y mató a su hijo.