La presidenta de la mesa del Consejo Nacional, Roxana Luna Porquillo, reconoció que el futuro del PRD está incierto porque se debe reconocer que después del proceso 2010 vino una desbandada de militantes que decidieron irse a Morena, hoy la situación del próximo proceso electoral pone nuevamente en una disyuntiva entre el ir en alianza o solos.

En entrevista con Intolerancia aceptó que hoy los partidos políticos tendrán que disputar su registro, y hoy ante ésta polarización y ante la división de tantos partidos políticos pone poco complicado la permanencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La ex diputada federal manifestó que quienes se quedaron tienen la tarea de poner e impulsar a los mejores cuadros, a los mejores candidatos que permitan representar en éste proceso electoral pero sobre todo muy comprometidos.

Sobre la crisis que se ha presentado, recordó que hubo renuncias de diputados y senadores que se fueron a Morena, pero llegaron con las siglas del PRD.

Luna Porquillo precisó “La responsabilidad es nuestra de que lleguen candidatos que no tienen empatía ni con la izquierda ni con el partido, y ahí están las consecuencias. Es proceso donde se está obligado a poner a los mejores, con mucho compromiso, con una identidad fuerte, los filtros van a estar siempre, y hoy más ante los aspirantes que no podrán ser por violencia de género”.

De lo ocurrido en la última década sostuvo “No hubo negociación conmigo, en el 2010 hay una situación electoral, todos los procesos electorales ponen en tela de juicio en papel que van a tomar todos los actores políticos, en 2010 preguntaron si se quedaba o se iba del PRD, y decidí quedarme en el partido, cuando lo hice sabía que había un proceso de alianzas que ya no se podía parar”.

Opositora real

Roxana Luna, aclaró que ella si fue opositora al morenovallismo “Nosotros lo hicimos en su momento, fuimos oposición y a pesar de eso se tenían que tomar decisiones, la etapa del movimiento social siempre fue transparente comprometida y nunca fue un asunto de negociar una cosa por otra, tampoco traicionar porque estuve en los momentos difíciles”.

“Quienes me vieron caminar y quienes estaban en el movimiento sabrán quiénes pagaban los camiones para la Ciudad de México, lo mismo que los campamentos. En el momento en que tuve que defender para el tema de Derechos Humanos por lo de Chalchihuapan lo tuve que hacer , los procesos ya habían pasado, fue una decisión temprana de la familia el decir que no querían que siguiera conociendo el asunto, y fue parte de la estrategia para dividir el movimiento, no por parte mía; en materia jurídica si no eres parte de un asunto, no puedes intervenir, nunca pueden decirme que no cumplí”.

Acuerdos de partido

Comentó que en el pasado proceso electoral había coyunturas la propuesta fue te vas o te quedas, si me iba del partido no tenía el respaldo, no sé si Morena me lo hubiera dado, “a mí me invitaron para ser candidata de Puebla Capital”.

“Hay trabajo de ADN, me invitaron a participar en el proceso siguiente, y lo que había era la candidatura del distrito XII de Puebla capital, que se pidió al PAN, fue un acuerdo, y me correspondió ir”.

Por la diputación federal

De sus aspiraciones manifestó “Me interesa ser nuevamente ser diputada federal, creo que he sido una de las mejores diputadas no sólo en el trabajo legislativo sino en la rendición de cuentas en lo que debe ser un legislador que tiene que ser la voz de los ciudadanos, y fui con ese papel, se necesitan mujeres y hombres que estén dispuestos a representarnos dignamente”.

Asimismo criticó a Morena “Prometió mucho, reproduce los mismos vicios que criticó , creo que se excusan por el simple hecho de tener a Andrés Manuel, pero la forma de lo que han criticado de los demás partidos donde no hay cuadros políticos, donde atraen a candidatos de otros partidos, se vinculan asuntos de corrupción y falta de transparencia siguen siendo lo mismo.”

“Tuvieron la oportunidad de hacer muchas cosas, y hoy están en un conflicto interno que le aprendieron muy bien al PRD”, concluyó.