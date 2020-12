El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, mejor conocido como "La Villita" permanecerá cerrado debido a la contingencia sanitaria que se registra en la capital del Estado por el aumento en el número de casos positivos al Covid, informó la Arquidiócesis de Puebla.

“Por motivo de la contingencia de salud que estamos viviendo, y al haber pasado a semáforo naranja, el Santuario permanecerá cerrado. Solo se celebrarán las 2 misas que se habían anunciado: la de media noche y a las 8 de la mañana, con aforo reducido y estrictas medidas sanitarias”, señala la comunicación oficial.

Para el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, “Se abrirá el templo a las 7:45 am para que pasen solo pocos fieles y se cerrará a las 8 am para no abrir más durante todo el día”.

El santuario que se ubica al costado del Paseo Bravo sólo permanecerá 15 minutos abierto el próximo sábado, debido a ello se solicitó a los devotos que “No acudan a La Villita y recen en casa”.

“Las misas antes mencionadas serán transmitidas a través de las redes sociales. También se transmitirá el rezo del santo Rosario, que será el 12 de diciembre a las 5 de la tarde, sin presencia de fieles”, agregó el comunicado.

Durante la homilía del pasado domingo, el arzobispo, Víctor Sánchez Espinosa, invitó “a la feligresía a no salir de casa y celebrar a la Santísima Virgen en familia y a participar de las distintas celebraciones que serán transmitidas en las diferentes redes sociales de la Arquidiócesis de Puebla y de las distintas parroquias”.

#Ahora 💡 Evitar peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe pide el Arzobispo Víctor Sánchez, durante la misa dominical celebrada en Catedral. ⛪



Vía @FotoEnfoque 📹 pic.twitter.com/GFUK6EYtXC — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) December 6, 2020