El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, apuntó que no es totalmente indispensable que haya una vacuna contra el coronavirus para que pueda haber regreso a clases.

"No es indispensable tener vacunas para que se regrese a las escuelas. ¿Ayuda? Sí, claro que puede ayudar, pero no es indispensable. Hemos considerado ya, llevamos meses trabajando en esto, las condiciones de seguridad sanitaria que permitirían retornos, desde luego, cuando el riesgo disminuya, no cuando esté el riesgo alto en estados y municipios", indicó en conferencia matutina.

Detalló que los estados que se encuentran en semáforo verde podrían ya reabrir escuelas, mientras que en los estados en color amarillo tendrían la opción de abrir los centros educativos con filtros sanitarios.

El sistema educativo nacional fue el primer espacio de intervención para el control de la pandemia de COVID-19 en México, recordó López-Gatell, luego de que en marzo se determinara el cierre de los recintos escolares.

Agregó en los próximos días o semanas se explicará la preparación para el regreso a clases presenciales o las medidas que se tomarán para que los alumnos continúen sus estudios.