El cierre del grupo H de esta temporada en la UEFA Champions League tendrá una mancha imborrable, pues en el juego entre el Paris Saint Germain (PSG) frente al Istambul Basaksehir se tuvo que suspender luego de que los futbolistas del cuadro turco acusaran al cuarto árbitro de realizar comentarios racistas hacia el auxiliar Pierre Webó.

El juego realizado en el Parque de los Príncipes se realizaba con normalidad, pero al minuto 13', el central expulsó a Pierre Webó por una serie de reclamos subidos de tono.

Previo a la tarjeta roja, el ex jugador acusó al 4° árbitro, el rumano Constantin Sebastian Coltescu de señalarlo como "el negro", motivo para que el asistente explotara en su contra.

"¿Por qué me dices negro?, ¿por qué me dices negro? No es más fácil decir expúlsalo, pero no, tienes que decirme el chico negro"

La situación no quedó ahí, pues los futbolistas del PSG incluidos Neymar y Mbappé mostraron su inconformidad ante este posible caso de racismo.

Tras diez minutos de una acalorada discusión, los jugadores del Istambul se fueron a los vestidores, mientras que los franceses siguieron su ejemplo y dejaron suspendido el partido.

El hecho ha dado la vuelta al mundo en un año en el que el mundo del deporte ha luchado contra la discriminación racial.

A través de sus redes sociales, el equipo de Turquía mandó un mensaje en el que exigió parar con el racismo en todas sus formas.

La NBA, NFL, MLS, Premier League, Liga MX y diversas ligas deportivas han hecho manifestaciones para erradicar el racismo en el deporte.