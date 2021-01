Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo molesto al saber que Twitter y Facebook inhabilitaron las cuentas de su homólogo Donald Trump, tras realizar diversas publicaciones relacionadas a la toma del Capitolio.

En conferencia de prensa, AMLO dijo: “No me gusta la censura, no me gusta que nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Facebook. No estoy de acuerdo con eso”.

Incluso, el mandatario mexicano apuntó que también lo han querido censurar, pero dijo que gracias a las redes sociales la gente puede mantenerse informada sobre lo que sucede.

“Imagínense que Twitter, como empresa, decida: usted no porque lo que está diciendo es nocivo, perjudicial o daña; va en contra de las buenas costumbres, del bando de policía y buen gobierno. Si se censura en las redes sociales, ¿qué va a quedar?”, añadió.

La declaración surge luego de que ambas redes sociales tomaran medidas restrictivas en el contenido subido por Donald Trump y los disturbios del Capitolio en Estados Unidos por parte de simpatizantes del mandatario.