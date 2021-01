Nuevamente, las redes sociales exhibieron la imprudencia de algunos mexicanos que, pese a la emergencia sanitaria, el número de contagios y muertos que ha dejado la pandemia de Covid-19 siguen sin atender las medidas de higiene.

Tal es el caso de una mujer a quien los internautas bautizaron como #LadyCubrebocasMetepec o #LadyMeVale, luego de que protagonizara un incómodo momento a bordo de una unidad del transporte público en el Estado de México.

Ella, subió la unidad sin portar el cubrebocas, a bordo también iba una enfermera quien al verla sin la mascarilla no perdió la oportunidad de increparla por no usarla e incluso le argumentó que muchas familias sufrían por la “imprudencia” de muchas personas.

“Trabajo en un hospital, señora. Y no sabe todo lo que hay (…) No sabe cómo hay gente que está sufriendo por la imprudencia de usted (…) Lo que usted haga con su vida no importa (…) Lo que es la imprudencia”, dijo la enfermera quien grabó el momento.

En respuesta, la usuaria del transporte, quien vestía chamarra amarilla, comenzó a insultarla y poco a poco los ánimos subieron de tono hasta que llegaron a las agresiones físicas, tras esto, otras personas a bordo de la unidad se acercaron a las mujeres para frenar la pelea.

“Haga lo que quiera, me vale, me vale. La voy a subir a las redes. Me vale, me vale, me vale, estúpida. Me vale, estúpida, Me vale, estúpida. Pinche perra, ojeta”, respondía entonces la mujer de chamarra amarilla.

Uno de los hombres que intervino, pidió que la bautizada “Lady” fuera bajada del camión y también recriminó que sus acciones provocaron la trifulca. “Ey, ¿qué pasó, señora?, ¿ya vio lo que provoca, señora? Por favor, bájenla”.

Las imágenes fueron subidas a redes sociales y se han vuelto virales en últimas horas.