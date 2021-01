Ante la versión de Miguel Barbosa sobre la supuesta repartición de candidaturas que realiza la alcaldesa rumbo al proceso electoral del domingo 6 de junio, Claudia Rivera pidió al gobernador a presentar las pruebas y denuncias ante Morena.

Los señalamientos, al parecer, ligarían al senador Alejandro Armenta Mier, y al secretario nacional de Combate a la Corrupción de Morena, Carlos Evangelista, quienes estarían, supuestamente nombrado a los próximos candidatos riveristas.

Barbosa indicó tener conocimiento de causa y pidió apartarse de esa acción por los problemas legales que derivarán, “que actúen con la debida legalidad, legalidad, porque todo sale a la vista. Hay que jugar como morenistas limpios no como priistas antiguos”.

Rivera Vivanco reviró que es consejera morenista y es vital presentar denuncia con pruebas fehacientes.

“Salvo que tenga información qué ocurrió en el proceso pasado y que valiera la pena hacer la denuncia para que no se permita, si conoce que hay información de que le tocó alguna de estas prácticas por algún personaje que haya llegado, que lo denuncie, permita vigilar de manera puntual y no repetir jamás esto que en el pasado ocurrió y no pase en el presente”, subrayó.