Con 68 votos a favor, el Consejo Estatal de Morena nombró a Mario Bracamonte González como delegado con funciones de presidente, en la sesión que se desarrolló vía Zoom debido a la contingencia sanitaria.

Algunos consejeros estatales de Morena confirmaron a Intolerancia Diario el nombramiento de Bracamonte González, que sería legal, puesto que es por el tiempo en que se desarrolle el proceso electoral que está en marcha.

Los consejeros afirmaron que no se contraviene ningún acuerdo nacional, pues no hay cambio en la dirigencia, sólo se trata de un nombramiento de un delegado con funciones de presidente que no sustituye a nadie, por lo que Edgar Garmendia de los Santos sigue siendo secretario general de Morena en Puebla.

A la sesión, que comenzó desde temprana hora de este domingo, se conectaron 82 consejeros estatales de Morena, por lo que con 68 votos de los morenistas se logró el nombramiento de Bracamonte González, quien fue destituido por Alfonso Ramírez Cuéllar, grupo al que pertenece Claudia Rivera Vivanco y Edgar Garmendia de los Santos.

A su vez, los consejeros morenistas consultados rechazaron que la sesión haya sido presencial, como se difundió a través de diversas imágenes, pues debido a la contingencia sanitaria todo fue vía redes sociales.

En esta sesión estuvieron conectados 82 de 150 consejeros estatales de Morena en Puebla.